VOGELFREUNDE «Wir geniessen die paar Monate, die sie hier verbringen, sehr»: An einer Hauswand in Wittenbach hat sich eine Mehlschwalbenkolonie niedergelassen Das Ehepaar Heidi Pasciuti und Jürg Baumgartner ist seit Anfang 2000 in Wittenbach zu Hause. Über die Jahre hat eine Kolonie Mehlschwalben rund 20 Nester an ihrem Haus gebaut. Stören tut das die Beiden ganz und gar nicht.

Die Mehlschwalben sind von etwa Ende April, Anfang Mai bis September in Wittenbach. Bilder: Arthur Gamsa

Ihr schwätzendes Gezwitscher ist schon aus weiter Entfernung zu hören, ihre schwarzen Flügel gegen den blauen Himmel gut zu sehen: In der Erlackerstrasse 91 haben sich wieder einmal Hunderte von Mehlschwalben niedergelassen. «So sieht es jeden Sommer bei uns aus», erzählen die Liegenschaftseigentümer Heidi Pasciuti und Jürg Baumgartner.

«Die Vögel haben ihre Nester entlang unserer vorderen und hinteren Hauswand gebaut.»

Etwa 20 Viertelkugeln, die bis auf ein kleines Einflugloch zugemauert sind. Die Mehlschwalben bauen ihre Nester aus 700 bis 1500 Klümpchen Erde oder Ton, vermischt mit Speichel. Bis eins fertig ist, dauert es acht bis 18 Tage.



Heidi Pasciuti und Jürg Baumgartner hiessen die Vögel von Anfang an willkommen – sie lassen ihre Nester das ganze Jahr über in Ruhe.

Die Beiden schauen den Mehlschwalben gerne zu



Das Ehepaar ist seit 20 Jahren in Wittenbach zu Hause und hat die Mehlschwalben von Anfang an willkommen geheissen. «Sie stören nicht», sagt Pasciuti. «Ganz im Gegenteil.» Der Gesang der Vögel sei entspannend und es sei unterhaltsam, ihnen zuzusehen. Auch für die Katzen in der Nachbarschaft. «Unsere sitzen immer vor dem Fenster und ‹schauen Fern›», sagt Pasciuti und lacht. Vor allem gegen Ende Juni, Anfang Juli. Zu dieser Zeit herrscht Hochbetrieb. Die jungen Vögel strecken gierig ihre Köpfchen aus dem Nest und sperren ihre Schnäbel auf. Die Eltern fliegen unermüdlich hin und her, um Futter für ihre hungrige Brut zu fangen – ein Jungvogel verzehrt während der Nestlingszeit zirka 35'000 Insekten.



Nur der Kot, den die Mehlschwalben ausscheiden, verlangt etwas Auswand zu reinigen.

Der einzige Nachteil der Vögel ist der Kot, den sie ausscheiden. «Ich muss zweimal pro Woche die Hauswände reinigen – sonst kriegt man die Fassade nicht mehr sauber», sagt Baumgartner. Er sieht die Arbeit allerdings nicht als grossen Aufwand an. Wenn er rausgeht, um den Garten zu giessen, spritzt er einfach schnell auch das Äussere des Gebäudes ab. Baumgartner sagt:

«Die Zeit, die ich zum Reinigen brauche, ist es mir wert, dass bei uns so viele Vögel brüten.»

Vögel leiden unter Nistplatz- und Nahrungsmangel

Das Ehepaar wünscht sich, dass mehr Menschen die Vögel ihre Nester bauen liessen und sie nicht verscheuchen würden. Wie viele in der Nachbarschaft. «Einzig der Bauernhof nebenan hat auch Schwalben, allerdings ein andere Art», sagt Baumgartner. Die Mehlschwalbe leidet in der intensiv genutzten Landschaft der Schweiz unter Nistplatz- und Nahrungsmangel. Noch in den 1990er-Jahren wurde der Bestand der Mehlschwalbe in der Schweiz auf 100'000 bis 200'000 Paare geschätzt, heisst es auf der Website von «Birdlife Schweiz». Er ist seither um fast die Hälfte geschrumpft.



«Wir geniessen die paar Monate, die sie hier verbringen, sehr», sagt Pasciuti. Allzu lange bleiben die Mehlschwalben nämlich nicht in Wittenbach. Im September versammeln sie sich wieder für den langen Flug in den Süden nach Afrika, wo sie bis April, Mai verweilen. «Von einem Tag auf den anderen sind alle weg», sagt Baumgartner.

«Also verbringen wir so viel Zeit wie möglich damit, sie bis dahin zu beobachten.»