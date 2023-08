St.Gallen «Liebhaberobjekt mit Charakter»: Ein halbes Jahr nach der Sanierung fehlen in der Villa Wiesental noch immer die Mieter Zwei von drei Geschossen in der sanierten Villa Wiesental sind weiter zur Miete ausgeschrieben. Den bisherigen Interessenten waren die Büro- und Sitzungszimmer zu edel oder zu teuer. Die Verantwortlichen geben sich weiterhin zuversichtlich: Den Mietpreis wollen sie noch nicht antasten.

Ein halbes Jahr nach der Sanierung ist erst ein Mieter in die Villa Wiesental gezogen. Bild: Ralph Ribi

Die Villa Wiesental erstrahlt in neuem Glanz. Aus den früheren Wohnungen wurden Büro- und Sitzungsräume. Doch auch ein halbes Jahr nach der aufwendigen Sanierung bleibt es erstaunlich ruhig im 145-jährigen Jugendstilbau.

Erst ein einziger Name steht am Briefkasten. Die Firma Reckhaus, spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb für Insektenschutzmittel in Innenräumen, hat vor sechs Monaten das Erdgeschoss bezogen. Seither hat sich wenig getan. Zwei von drei Geschossen stehen noch immer leer. Die Vermietung der historischen Räume scheint sich hinzuziehen.

Ein «spezielles Objekt» mit Stuck, Marmor und Terrazzo

Eigentümerin der Villa ist die Aurora-Anlagestiftung, die zu 95 Prozent der Pensionskasse Stadt St.Gallen gehört. Deren Geschäftsführer René Menet sagt auf Anfrage: «Wir haben damit gerechnet, dass die Villa länger leer steht und die Vermietung Zeit braucht.» Es handle sich um ein «spezielles Objekt», das seinen Preis habe. «Wir wollen Mieterinnen und Mieter finden, denen es gefällt. Es muss passen.»

René Menet, Geschäftsführer der Pensionskasse Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die Aurora-Anlagestiftung hat eine Immobilienfirma mit der Vermietung der Räume beauftragt. Diese preist die Villa in der Ausschreibung als «Liebhaberobjekt mit Charakter» an. Hervorgehoben werden die geschichtsträchtigen Details in den Innenräumen: die Stuckdecken, Ornamente, Cheminées aus Marmor, die Parkett- und Terrazzoböden, verzierten Geländer und hochwertigen Türen.

Trouvaillen in den Innenräumen der Villa Wiesental. Bilder: Ralph Ribi

Auf dem ersten und zweiten Stock sind je rund 180 Quadratmeter zur Miete ausgeschrieben. Die Kosten dafür betragen je rund 4500 Franken pro Monat (exklusive Nebenkosten). Im Untergeschoss können zudem Sitzungszimmer, Lagerflächen und Ausstellungsräume gemietet werden.

Geeignet für Zahnärzte, Anwältinnen, Revisoren ...

Bis jetzt haben sich laut Menet mehrere Interessenten gemeldet. Doch sie sprangen wieder ab. Den einen sei die Villa zu edel, den anderen zu teuer. Die dritten mussten nochmals über die Bücher. Im Moment gebe es noch einen konkreten Interessenten. Für Menet ist klar: «Wir sind noch nicht bereit, den Preis tiefer anzusetzen.»

Aus seiner Sicht würden sich die Räume für eine Zahnarzt- oder Anwaltspraxis, als Revisionsstelle für eine Immobilienfirma oder einen Finanzdienstleister anbieten. Nicht geeignet seien öffentliche Nutzungen wie etwa ein Restaurationsbetrieb.

Auch wenn erst eines von drei Stockwerken vermietet ist, zieht René Menet insgesamt ein positives Fazit. Denn die Aurora-Anlagestiftung ist nicht nur Eigentümerin der Villa, sondern auch des nebenstehenden Neubaus. In diesem hat im Juli das «Tailormade Hotel Leo St.Gallen» eröffnet. Menet sagt: «Wir schauen das ganze Ensemble an. Und dieses ist ein Erfolg.» Aber natürlich sei man nicht unglücklich, wenn dann auch die Villa voll vermietet sei.