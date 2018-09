Vier Verletzte und Verkehrschaos nach Unfall im St.Galler Schorentunnel

Zu einem Auffahrunfall ist es am späten Montagnachmittag im Autobahnanschluss Kreuzbleiche in St.Gallen gekommen. Gegen 17.45 Uhr prallten bei der Einfahrt in den Schorentunnel zwei Autos und ein Lieferwagen ineinander. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Als Folge des Unfalls kam's zu Behinderungen im Feierabendverkehr.