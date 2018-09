Vier Kirchgemeinden, ein Verbund: Die Seelsorgeeinheit Gossau rückt zusammen Die Kirchgemeinden Gossau, Andwil-Arnegg, Bernhardzell und Waldkirch schliessen sich in einem Zweckverbund zusammen. Davon soll die Seelsorge profitieren. Adrian Lemmenmeier

Die Kirche bleibt im Dorf: Trotz einer strukturellen Veränderung in der Seelsorgeeinheit Gossau ändert sich für die Mitarbeitenden wenig. Bild: Urs Bucher (2014)

Die Kirchgemeinden Gossau, Andwil-Arnegg, Waldkirch und Bernhardzell gründen einen Zweckverbund. Dies teilt der Verwaltungsrat des neuen Verbandes mit. Die vier Gemeinden sind bereits seit 2008 in der Seelsorgeeinheit Gossau zusammengefasst, nun spannen sie auch auf administrativer Ebene zusammen. Im neuen Zweckverbund werden die gewählten Pfarrer und Pfarradministratoren, alle priesterlichen Mitarbeiter, alle Diakone, Pastoralassisten, das gesamte Verwaltungspersonal sowie Katechetinnen und Katecheten angestellt sein.

«Durch die Organisation als Zweckverband entfallen mühsame Verwaltungsaufgaben zwischen den Kirchgemeinden. Davon profitiert vor allem die Seelsorge», lässt sich Diakon Cornel Keller, der das Pastoralteam koordiniert, in einer Mitteilung zitieren. Für die Mitarbeiter der Kirchgemeinden habe die Umstrukturierung keine Änderung zur Folge: Ihre Aufgabengebiete und Arbeitsorte bleiben dieselben. Ebenso wenig Auswirkungen hat die Neuorganisation auf die Arbeit der Seelsorge in den einzelnen Gemeinden. Die Gründung des Zweckverbandes tritt mit Jahresbeginn 2019 offiziell in Kraft. Vorausgegangen ist das «Dekret über Zweck- und Gemeindeverbände im Katholischen Konfessionsteil.» Bischof Markus Büchel hat bereits 2008 die Seelsorgenden beauftragt, gemeinsam in allen vier Gemeinden tätig zu sein. Diesen Sommer haben die Kirchenverwaltungsräte die Gründung des Verbands beschlossen.

Oberstes Organ dieses Zweckverbandes ist die Delegiertenversammlung. Darin vertreten sind alle vier Kirchgemeinden Gossau, Andwil-Arnegg, Waldkirch und Bernhardzell. Die Delegierten wählen gemäss Mitteilung den Verwaltungsrat und die Kontrollstelle. Verwaltungsratspräsident des Zweckverbandes ist Stefan Täschler von der Seelsorgeeinheit Gossau. (pd/al)