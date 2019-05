Viele leere Wohnungen und tiefe Mieten in St.Gallen: Ein Ranking, zwei Meinungen

Die tiefen Mietzinsen sind für Remo Daguati, Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands (HEV) Stadt und Kanton St.Gallen, ein klares Indiz dafür, dass die Stadt in verschiedenen Themenbereichen Nachholbedarf hat. Dies habe auch eine Studie gezeigt, die lokale Wirtschaftsverbände in Auftrag gegeben hätten.

So gebe es Mängel in den Bereichen Verkehr, Finanzen, Wohnungsbau und Standortattraktivität. Ihre Kombination führe in der Stadt St. Gallen schliesslich zu den tiefen Mieten. So verliere die Stadt ausgerechnet bei den Unternehmensdienstleistungen Beschäftigungsanteil, sagt Daguati. «Es ist verrückt, dass die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Wirtschaftssektor in den vergangenen Jahren sogar zurückgegangen ist.»

In St.Gallen wachse lediglich der Verwaltungsbereich. «Eine solche Entwicklung gibt es in keiner anderen Stadt der Schweiz.» Es gebe aber bereits verschiedene Projekte, die das ändern sollen. «IT-Rockt oder die Pläne fürs Platztor bergen grosses Potenzial.»

In der Stadt gibt es viele veraltete Liegenschaften

Im Gegensatz zur Aussage von Thomas Scheitlin zeigt die Studie für Remo Daguati, dass in St.Gallen Wohnraum für junge Familien und Akademiker, Paare wie Singles, fehlten. «Für diese Segmente gibt es in der Stadt kein attraktives Angebot.» Gäbe es mehr Wohnungen für diese Gruppen, würden Personen daraus auch vermehrt in die Stadt zügeln.

Zudem sei der Anschluss an den öV nicht optimal. «Die Stadt muss dringend das S-Bahn-Problem lösen», fordert Remo Daguati. Und in St.Gallen seien noch immer zu viele mit dem Auto unterwegs.

Die Stadt steht für Daguati vor weiteren Herausforderungen: «Insgesamt haben hier rund 70 Prozent der Gebäude ein Baujahr vor 1970. In der Regel genügen Gebäude aus dieser Zeitperiode nicht mehr den heutigen Anforderungen hinsichtlich Energiestandards und Grundrissen. Es wird die Aufgabe der Zukunft, diesen Altbestand in moderne Wohnungen umzuwandeln und dabei gesellschaftliche wie wirtschaftliche Ziele zu beachten.» Das sei politisch ein schwieriges Thema. (ren)