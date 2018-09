Weihern-Open-Air: Veranstalter ziehen trotz Besucherrückgang eine positive Bilanz Rund 1500 Personen haben von Donnerstag bis Samstag das Weihern-Open-Air besucht. Die Veranstalter ziehen trotz Wermutstropfen eine positive Bilanz. Luca Ghiselli

Die St. Galler Band Dachs begeisterte mit ihrem Mundart-Elektro-Pop das Publikum im Familienbad Dreilinden. (Bild: Urs Bucher)

Eine halbe Stunde, nachdem das Weihern-Open-Air im Familienbad Dreilinden seine Tore geöffnet hatte, schüttete es am Donnerstagabend wie aus Kübeln. Das Publikum blieb weg, der Auftakt fiel ins Wasser. «Hätte es am Donnerstag nicht so stark geregnet, wären noch mehr Besucher gekommen», sagt Festivalleiterin Melanie Schweizer-Toman auf Anfrage.

Mit 1500 Besuchern (rund 300 weniger als noch 2017) könne man aber trotzdem zufrieden sein. Acts wie Dachs, Philipp Fankhauser und Danitsa heizten dem Publikum ein, die Einteilung nach Themenabenden habe sich bewährt. Lärmklagen wie noch 2016 gingen nicht ein. «Wir hatten keine Zwischenfälle zu beklagen.» Dass das Weihern-Open-Air auch 2019 wieder stattfindet, konnte Schweizer-Toman noch nicht bestätigen. «Ich denke aber, dass es weitergeht.»