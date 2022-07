Das sagen Passantinnen und Passanten in St.Gallen zu genderneutraler Sprache

Aus «Schwimmer» wird in Zürcher Badis nun langsam «Schwimmende» gemacht, um geschlechtsspezifische Ausdrücke zu vermeiden. Was halten Passantinnen und Passanten in der Stadt St.Gallen von dieser genderneutralen Sprache?