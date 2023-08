Ein Unwetter mit Sturmböen und heftigen Niederschlägen fegte am Donnerstagabend über die Kantone St.Gallen und Thurgau. Tino Dietsche hat das Unheil kommen sehen – und es in einem Zeitraffer-Video festgehalten. Aufgenommen wurde es in Rorschacherberg, in der Nähe des St.Annaschlosses.