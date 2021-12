Kreisgericht St.Gallen «Ich habe Todesängste ausgestanden»: Mann täuscht Schmuckdiebstahl in der Karibik vor Ein Mann gab an, dass ihm in den Ferien teurer Schmuck gestohlen worden sei. Er forderte von der Versicherung 93’000 Franken. Diese zweifelte jedoch an der Glaubwürdigkeit seiner Geschichte - und zog den Mann vor Gericht.

Der Angeklagte erzählte, er sei nach dem Besuch einer Strandbar überfallen worden. Dabei sei ihm sein Goldschmuck gestohlen worden. Symbolbild: Fotolia

Ein 39-jähriger Schweizer reiste im Februar 2020 in sein Geburtsland Dominikanische Republik, um dort Ferien zu verbringen. Mit im Gepäck hatte er ein goldenes Panzerarmband, ein goldenes Panzerhalsband und eine Armbanduhr. Für diese drei Schmuckstücke hatte er 2018 eine Wertsachenversicherung in der Höhe von 103’800 Franken abgeschlossen.

Zurück aus den Ferien meldete der Mann seiner Versicherung, die Schmuckstücke seien ihm bei einem bewaffneten Raubüberfall gestohlen worden. Als Beweis brachte er einen Polizeirapport und Videoaufnahmen mit, die den Überfall vor der Haustüre eines Freundes zeigten.

Abzüglich zehn Prozent Selbstbehalt, hätte ihm die Versicherung rund 93‘000 Franken auszahlen sollen. Diese teilte dem Beschuldigten jedoch mit, dass sie aufgrund zahlreicher Ungereimtheiten keine Versicherungsleistungen erbringen und den Vertrag rückwirkend auflösen werde.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Statt zu einer Auszahlung kam zu einer Anklage wegen versuchten Betrugs. Beantragt wurde eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten und eine Busse. Wie die Versicherung zweifelte auch die Staatsanwaltschaft an der Geschichte des Überfalls und listete an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen eine ganze Reihe an Indizien auf, welche für eine Inszenierung sprechen.

Die Verteidigerin versuchte, die Indizien zu zerpflücken und bemängelte zudem, dass die Staatsanwaltschaft nur nach belastenden, nicht aber entlastenden Hinweisen gesucht habe. Sie beantragte einen Freispruch vom Vorwurf des versuchten Betrugs. Der Beschuldigte betonte, er habe während des bewaffneten Überfalls Todesängste ausgestanden.

Schuldspruch im Sinne der Anklage

Der Einzelrichter fällte im Wesentlichen einen Schuldspruch im Sinne der Anklage. Bei der Begründung des Urteils betonte er, beim vorliegenden Fall handle es sich um einen klassischen Indizienprozess. Für das Gericht aber bestünden dennoch keine ernsthaften Zweifel daran, dass der Überfall inszeniert gewesen sei. Dafür spreche, dass der Beschuldigte im Vorfeld des Überfalls die Schmuckstücke stets in einer Brusttasche verwahrt und sie erst kurz vor dem Verlassen einer Strandbar und dem späteren Überfall sichtbar getragen habe.

Ein weiteres starkes Indiz sei eine Textnachricht, welche der Beschuldigte einem seiner Freunde geschickt habe. Diese laute: «Wir müssen gehen. Sie warten auf uns beim Haus von (…). Heute müssen wir es machen.» Dabei sei seltsam, dass der Beschuldigte alleine zum Haus des Freundes vorausgefahren sei, obwohl ausgesagt worden sei, man habe beabsichtigt, sich kurz frisch zu machen und dann den Ausgang gemeinsam fortzusetzen.

Beweis auf dem Serviertablett präsentiert

Der Einzelrichter zählte weitere Indizien auf, die seiner Ansicht nach für einen inszenierten Überfall sprechen. So sei es seltsam, dass die kriminelle Tat just dort passiert sei, wo vier Videokameras installiert seien. Man habe der Polizei damit den Beweis quasi auf dem Serviertablett präsentieren können.

Die Videobilder zeigten wiederum einen Ablauf des Überfalls, der eher für einen Schauspieler als einen brutalen Kriminellen spreche. Und schliesslich zeigten Handybilder den Beschuldigten am nächsten Tag lachend und scherzend. Das passe nicht zu einem Menschen, der angeblich einige Stunden zuvor Todesängste ausgestanden habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.