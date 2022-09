Verschwörung «Wir sind äusserst irritiert»: Eine anonyme Gruppe wirft Wittenbach organisierte Kriminalität vor – Gemeinde prüft rechtliche Schritte In Wittenbach sorgt seit einigen Tagen die «Vereinigung aufgeweckter Wittenbacher» für Unruhe. Die anonyme Gruppe wirft der Gemeinde kriminelle Machenschaften vor. So soll die Behörde eigentlich ein Unternehmen sein. Gemeindepräsident Oliver Gröble zeigt sich befremdet von den Aktionen.

Gemeindepräsident Oliver Gröble hat kein Verständnis für das Vorgehen der anonymen Gruppe. Urs Bucher

«Das geht doch einfach nicht», sagt Oliver Gröble. Der Wittenbacher Gemeindepräsident spricht von «krimineller Energie». Der Grund für seinen Unmut: Am vergangenen Freitag fanden zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner von Wittenbach – darunter auch Gröble selbst – einen Flyer der anonymen «Vereinigung aufgeweckter Wittenbacher» in ihren Briefkästen vor, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

Im Flyer wie auch auf der darin erwähnten Website wird den Behörden (Bund, Kanton, Gemeinden) unter anderem organisierte Kriminalität vorgeworfen, zudem werden Theorien über die «illegale Privatisierung der Behörden» aufgestellt. Gröble sei eigentlich gar nicht Gemeindepräsident, sondern der Geschäftsführer der Firma Wittenbach, so die Theorie der Gruppe, die offenbar eine Verschwörung wittert. Die Gemeinde Wittenbach betont in der Medienmitteilung:

«Der Gemeinderat ist sehr befremdet vom Inhalt des Flyers und der Website wie auch vom Auftreten dieser Gruppe.»

Er sei vor allem auch sehr überrascht gewesen, ergänzt Gröble auf Anfrage. «Mit so etwas haben wir nicht gerechnet.»

Briefe von falschen Absendern

Doch damit nicht genug. In den vergangenen Tagen trafen bei verschiedenen Amtsstellen der Gemeinde Wittenbach über 100 Briefe ein. Dabei handelt es sich um Musterbriefe der anonymen Gruppe. Auf der besagten Website können verschiedene solcher Musterbriefe – Rechtschreibfehler inklusive – heruntergeladen werden, die man unter anderem an Oliver Gröble schicken kann.

«Stimmt es, dass die Gemeinde Wittenbach, der Bund und der Kanton St.Gallen Firmen sind?», ist eine der Fragen, die dort aufgeführt sind. In einem anderen vorgeschriebenen Brief ist zu lesen: «Es scheint, dass wir tatsächlich seit Jahren (Jahrzehnten) hintergangen werden. Alles weist auf illegale Machenschaften hin. Ich vermute, dass auch die Angestellten der verschiedenen Ämter lange nichts davon gewusst haben. Aber da nun alles offenliegt, besteht Klärungsbedarf.» Und weiter:

«Ich vermute, dass ich mich strafbar mache, wenn ich weiterhin Steuern bezahle. Daher warte ich ab, bis seitens der Behörden alles geklärt ist.»

Als Absender dieser Briefe, die im Wittenbacher Gemeindehaus landeten, sind verschiedene Wittenbacherinnen und Wittenbacher mit ihren Vor- und Nachnamen angegeben.

Erste Abklärungen hätten jedoch ergeben, dass die Briefe nicht von diesen Personen stammen und ihre Namen ohne deren Wissen verwendet wurden, schreibt die Gemeinde. «Wir sind äusserst irritiert über dieses Vorgehen und haben absolut kein Verständnis, dass die Identität verschiedener Wittenbacherinnen und Wittenbacher für eine solche Aktion missbraucht wurde,» sagt Gröble.

«Wer zu solchen Massnahmen greift, zeugt für uns nicht von hoher Glaubwürdigkeit.»

Er habe mit ein paar Bürgerinnen und Bürgern, die ungefragt als Absender angegeben wurden, gesprochen. «Sie waren schockiert», sagt Gröble. Er sei aber auch zuversichtlich, dass die Wittenbacherinnen und Wittenbacher das Ganze einschätzen können.

Gemeinde hat Polizei eingeschaltet

Oliver Gröble schaltete als Erstes gleich die Polizei ein. Die Gemeinde prüfe nun rechtliche Schritte. Dies in Bezug auf die missbräuchlichen Briefabsender wie auch die unrechtmässige Verwendung von Gemeindelogo, Gemeindewappen und Fotos, die auf dem Flyer und der Website publiziert wurden. Die Gemeindeverwaltung werde zudem alle betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner darüber informieren, dass ihre Identität als Absender verwendet wurde:

«Dann wird sich klären, ob manche Briefe auch tatsächlich vom angegebenen Absender stammen.»

Diese erhalten «selbstverständlich» Antworten auf ihre Fragen, denn die Gemeinde sei auch für kontroverse Gespräche offen, heisst es weiter in der Mitteilung: «Wir sind bereit, Fragen und Themen mit einem konkreten Gesprächspartner zu klären und zu diskutieren. Für anonyme Anliegen oder Anschuldigungen haben wir jedoch kein Verständnis.»

In Wittenbach gebe es schliesslich zahlreiche Leute, die regelmässig mit ihren Meinungen hinstehen würden, sagt Gröble. Das sei auch erwünscht und schliesslich Bestandteil einer Demokratie.

Stecken Verschwörungstheoretiker dahinter?

Wer hinter der «Vereinigung aufgeweckter Wittenbacher» steckt, weiss Oliver Gröble nicht: «Ich habe wirklich keine Ahnung und zuvor noch nie von dieser Gruppe gehört.» Auch darüber, weshalb diese Gruppe genau jetzt und genau in Wittenbach auftauchte, könne er nur mutmassen. Ob es sich um Verschwörungstheoretiker handle, könne er nicht sagen.

«Die Coronapandemie oder allgemein Krisenzeiten haben gezeigt, dass manche Menschen unzufrieden mit dem Staat sind», sagt Gröble. Ob das alles zusammenhänge, könne er aber ebenfalls nicht sagen.

Auf der Website findet sich unter anderem ein Bild, das die Mitglieder – oder zumindest einen Teil – der Vereinigung zeigen soll. Zu sehen sind vier Männer, die mit dem Rücken zur Kamera stehen. Eine kurze Google-Recherche ergibt, dass das Bild von einer anderen Website stammt: Es handelt sich offenbar um ein Bild der Musikgruppe Boogie Motel, einer Rock-'n'-Roll-Band aus Boston.