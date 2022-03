Vernissage Japans Textilkunst zu Gast in der Textilstadt St.Gallen Das Textilmuseum St.Gallen zeigt die erstaunlichen Kreationen der japanischen Textildesignerin Sudō Reiko und demonstriert, wie aus altem Wissen, natürlichen Materialien und moderner Technologie aufregend Neues entsteht.

288 verschiedene Stoffe bilden Sudō Reikos Vorhang, der aktuell im Textilmuseum zu sehen ist und in Japan eine sehr alte Tradition hat. Belinda Schmid (10. März 2022)

Als Japan in den 1850er-Jahren eine jahrhundertealte Abschottung von der übrigen Welt aufgibt, greift in dieser schon bald ein wahres «Japan-Fieber» um sich. Auslöser ist die Weltausstellung in Paris im Jahr 1867. Sie trägt dazu bei, dass auch die Textilregion Ostschweiz in einen regen Austausch mit dem fernen Kaiserreich eintritt: Japan liefert Seide, St.Gallen Technologie.

Jetzt ist Japan zurück in St.Gallen. Die grosse, am Donnerstagabend eröffnete Ausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno» widmet sich im Textilmuseum der Textildesignerin Sudō Reiko, die selbst zwar nicht anwesend ist, sich aber doch, vor ihren zusammengerollten Kreationen stehend, via Videobotschaft an das Publikum der Vernissage wendet. Sie gibt ihrer Freude Ausdruck, dass die vom Centre for Heritage, Art and Textiles in Hongkong und vom Japan House London konzipierte Ausstellung ihren Weg in die Ostschweiz gefunden hat.

In der Ausstellung gibt es allerhand zu entdecken. Insgesamt fünf Installationen zeigen, wie Sudō Reikos kreative Ideen umgesetzt werden. Belinda Schmid (10. März 2022)

Kimonostoffe entfachten Sudō Reikos Leidenschaft

Doch diese Freude muss durchaus gegenseitig sein. Denn die fünf grossen Installationen, die begleitet werden von Zeichnungen, Skizzen, Rohmaterialien, Design-Prototypen und mehreren kurzen Filmen, öffnen das Tor in eine staunenswert reiche Welt, die keineswegs nur das Werk einer einzelnen Person ist, sondern vieler Hände bedarf.

Deshalb werden auf die in den Installationen präsentierten Stoffe auch immer Arbeitsprozesse projiziert, während die Filme uns in jene Fabriken führen, die für Sudō Reiko Fäden spinnen, Stoffe weben und Materialien färben. Ihre Firma Nuno, 1983 vom Textildesigner Arai Jun’ichi im Textilzentrum Kiryu gegründet, setzt auf die Fähigkeiten und das Know-how ihrer Handwerker und Techniker in zahlreichen Färbe- und Webereizentren, die in der Tradition der Kimonoherstellung wurzeln.

Von der ersten Skizze zum fertigen Produkt – ein Blick in Sudō Reikos Ideen-Werkstatt. Belinda Schmid (10. März 2022)

Kimonostoffe sind es denn auch gewesen, die in Sudō Reiko selbst eine lebenslange Leidenschaft entfacht haben. «Ich bin in einer kleinen Stadt auf dem Land aufgewachsen, und jeden Frühling und Herbst freute ich mich auf die Ankunft des fliegenden Händlers mit seiner Sammlung von Kimonostoffen», erzählt sie selbst. «Ich versteckte mich hinter meiner Mutter, meiner Tante und meinem Grossvater, und schaute gebannt zu, wie er diese wunderschönen Textilien, eine nach der anderen, auf den Tatami-Matten präsentierte.»

Das Bekenntnis findet sich im mittleren Teil der Ausstellung, in dem eine langgezogene Box Entwürfe, Stoffmuster, Collagen, Schablonen und Materialien der Designerin aneinander reiht. Etwa jene Seidenkokons, deren – normalerweise weggeworfene – äussere Schale zwar zu dick und steif für die Herstellung von herkömmlichem Stoff ist, für die Sudō Reiko aber kreative Verwendungsmöglichkeiten gefunden hat. Und damit einen Weg, die lokale Seidenproduktion wiederzubeleben.

Verschiedene Filme führen die Besucherinnen und Besucher in jene Fabriken, die für Sudō Reiko Fäden spinnen, Stoffe weben und Materialien färben. Belinda Schmid (10. März 2022)

Hilfe bei der Ostschweizer Ätzstickerei

Das ist wohl das Erstaunlichste an «Sudō Reiko – Making Nuno»: Zu sehen, wie traditionelle Knüpf-, Färbe- und Webkunst, moderne Technologie und ein achtsamer Umgang mit der Natur in Prozessen zusammenkommen, die von Versuch und Irrtum geprägt sind. Wie lässt sich aus flauschig weissem japanischem Papier ein aufregend filigraner, leuchtend roter Stoff fabrizieren: Das ist die Frage, der eine der Installationen nachgeht.

Mit der Ostschweizer Ätzspitz-Technik wird aus Japan-Papier ein aufregend filigraner Stoff. Belinda Schmid (10. März 2022)

Antwort hat Sudō Reiko in jener Ätzstickerei gefunden, die 1883 in der Ostschweiz erfunden worden ist. Nicht nur in diesem Fall fällt das Resultat aufregend schön aus. Von der farbenprächtigen Schönheit der Geometrie erzählt auch der letzte Raum, durch den sich ein von 65 Webereien und Färbereien in ganz Japan gefertigter, aus 288 verschiedenen Stoffen bestehender traditioneller horizontaler Vorhang zieht, wie sie bei Zeremonien und besonderen Anlässen genutzt werden. Wer sich auf seine Rückseite begibt, kann einen Blick auf die Herstellungsgeheimnisse werfen.