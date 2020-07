«Vernachlässigte und gefährliche Stellen»: Eine Weglücke in Arnegg wirft Fragen auf Der Gossauer Stadtrat sieht keinen Bedarf für eine zusätzliche Verbindung zwischen Arnegg und Waldkirch.

Künftig sollen Velofahrer an der Bischofszellerstrasse auf der Fahrbahn fahren – und nicht wie heute auf dem Trottoir. Ralph Ribi

SP-Stadtparlamentarier Werner Bischofberger macht sich Sorgen wegen einer Weglücke, die er in Arnegg ausgemacht hat. Seit Mitte März seien viele Einzelpersonen, Paare und Familien vermehrt auf Spaziergängen und Wanderungen in ihrer Wohnumgebung unterwegs. Noch nie begangene Wege seien dabei zu entdecken, aber auch «vernachlässigte und gefährliche Stellen», schreibt Bischofberger in einer Einfachen Anfrage. Ein solcher Abschnitt ist für ihn die Strecke vom nördlichen Dorfrand von Arnegg bis zur Gemeindegrenze von Waldkirch.

Konkret geht es um die Bischofszellerstrasse, auf der sich Fussgänger und Velofahrer ein Trottoir teilen müssten, und die Waldkircherstrasse, auf welcher der Strassenrand benützt werden müsse. Das sei für Familien mit Kindern nicht möglich. Bischofberger wollte wissen, ob es bei der Stadt oder dem Kanton Überlegungen gibt, diese Weglücke zu schliessen. Und ob die Situation an der Bischofszellerstrasse entschärft werden könne, etwa durch eine Verbreiterung des Velo- und Fusswegs.

Es gibt bereits einen Weg für den Langsamverkehr

Die Antwort des Stadtrates liegt mittlerweile vor. Er sieht keinen Bedarf für eine zusätzliche Verbindung zwischen Arnegg und Waldkirch. Ein zusammenhängendes Wegnetz sei für Fussgänger und Velofahrende zweifellos von grosser Bedeutung. Die Verbindung zwischen Arnegg und Waldkirch für den Langsamverkehr führe jedoch nicht entlang der Waldkircherstrasse, sondern abseits des Strassenverkehrs via Bischofszellerstrasse, Stöcklen und Ronwil auf Waldkirch.

fEine Entschärfung der Situation auf der Bischofszellerstrasse ist geplant, wie der Antwort des Stadtrates zu entnehmen ist. Eine Verbesserung für den Fuss- und Veloverkehr durch das Dorf sei ein wesentlicher Bestandteil des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Arnegg. Dabei würden Velofahrende grösstenteils mit einem Velostreifen auf der Fahrbahn geführt. Das Trottoir ist künftig also den Fussgängern vorbehalten. (mbu