Vermisst: Wo ist Niklaus Osterwalder aus Gossau?

Der in Gossau wohnhafte 72-jährige Niklaus Osterwalder wird seit Freitag, dem 22. März, vermisst. Der an Demenz leidende Rentner wurde am Mittag zuletzt am Vogelsangweg in Gossau gesehen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur.