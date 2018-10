Verkehrsunfall in St.Gallen: Mit voller Wucht gegen die Verkehrsinsel

Ein spektakulärer Unfall mit glimpflichem Ausgang hat sich am Sonntagabend auf der Rorschacher Strasse in St.Gallen ereignet. Ein offensichtlich fahrunfähiger Lenker landete auf der grossen Kreuzung in St.Fiden mit seinem Wagen auf einer Verkehrsinsel und prallte mit voller Wucht gegen den darauf stehenden Mast.