Verkehrsunfall in St.Gallen: E-Bike übersehen Verletzungen hat sich ein E-Bike-Fahrer am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Zürcher Strasse in St.Gallen-Winkeln zugezogen. Der Mann stürzte nach der Kollision mit einem Auto und erlitt mehrere Prellungen. Reto Voneschen

Die Situation nach dem Verkehrsunfall vom Freitag bei der Einmündung der «Im Feld»- in die Zürcher Strasse in Winkeln. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen)

Am Freitag, kurz nach 6.30 Uhr, wollte ein Autofahrer in St.Gallen-Winkeln aus der «Im Feld»- in die Zürcher Strasse in Richtung Gossau einbiegen. Dabei übersah er gemäss Meldung der Stadtpolizei St.Gallen einen auf der Hauptstrasse Richtung Stadt St.Gallen fahrendes E-Bike.

Das Auto kollidierte mit dem E-Bike, worauf der Zweiradfahrer stürzte. Er erlitt mehrere Prellungen und musste durch die Rettungssanität ins Spital gefahren werden. Aufgrund des Unfalls kam es gemäss Stadtpolizei im Morgenverkehr am estlichen Stadtrand während über einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (stapo/vre)