VERKEHRSPOLITIK «Dringend nötige Entlastung für die Stadt St.Gallen»: Der Kanton präsentiert neue Zahlen zum umstrittenen Autobahnzubringer beim Güterbahnhof Ein überarbeitetes Verkehrsmodell für 2040 des Kantons kommt zum Schluss: Mit dem Autobahnzubringer Güterbahnhof und der Teilspange in die Liebegg würden St.Galler Quartiere vom Verkehr entlastet. Die Gegnerschaft bleibt skeptisch.

Der Blick auf Teufener- und Treuakcerstrasse: Wie wirkt sich der Autbahnanschluss Güterbahnhof auf den Verkehr in den Quartieren aus? Bild: Arthur Gamsa

Frühestens in 17 Jahren, also 2040, würde der Autobahnzubringer Güterbahnhof mit Teilspange in die Liebegg in Betrieb gehen. Und trotzdem dominiert das Thema die Stadtpolitik. Spätestens, seit eine Mehrheit des Stadtparlaments vor knapp einem Jahr dem Stadtrat den Auftrag erteilt hat, sich entgegen seiner bisherigen Haltung gegen die geplante Engpassbeseitigung einzusetzen.

Politisch sind die Fronten verhärtet, der Autobahnanschluss höchst umstritten. Es zeichnet sich ab, dass sich das auch nicht ändern wird, je näher die Stadtwahlen 2024 rücken. Im Gegenteil.

Weniger Stau, pünktlichere Busse

Während der politische Streit also in vollem Gang ist, machen die Planerinnen und Planer vorwärts. Vergangene Woche hatte diese Zeitung publik gemacht, dass das Bundesamt für Strassen (Astra) rund 130 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer mit Post bedient hat. Hintergrund: Es soll eine Projektierungszone für die neuen Tunnels festgelegt werden. Aber nicht nur der Bund drückt aufs Gaspedal, auch bei den untergeordneten Staatsebenen, die am Milliardenprojekt beteiligt sind, zieht das Tempo an.

In einer gemeinsamen Mitteilung der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie der Stadt St.Gallen und der Gemeinde Teufen sind am Montag neue Zahlen zur Verkehrsprognose publiziert worden.

Das bestehende Modell aus dem Jahr 2009 reichte nur bis ins Jahr 2030, nun haben die Verkehrsplaner den Prognosehorizont erweitert. Die Quintessenz: Ein Autobahnanschluss Güterbahnhof würde den Verkehr auf dem städtischen Strassennetz und beim Anschluss Kreuzbleiche deutlich entlasten. Es käme zu weniger Stau, der ÖV wäre pünktlicher.

Als Basis für die neuen Zahlen dienen nationale Modelle, etwa das Nationalen Personenverkehrsmodell (NPVM) aus dem Jahr 2017 sowie die Verkehrsperspektive 2050. Hinzu kommt das mittlerweile in die Jahre gekommene kantonale Modell aus dem Jahr 2009 sowie national, kantonal und städtisch erhobene Verkehrszahlen aus den Jahren 2017 und 2018.

Für die Erarbeitung der vorliegenden Prognose über die Auswirkungen eines Anschlusses Güterbahnhof haben sich die Verantwortlichen des Szenario «Basis» der Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes bedient und dieses im Verhältnis auf Stadt und Region übertragen. Das Modell geht von einem veränderten Mobilitätsverhalten bis ins Jahr 2050 aus (höhere Velonutzung, Homeoffice, mehr Freizeitverkehr etc.) Als Sensitivitätsprüfung wurde auch ein Weiter-Wie-Bisher-Szenario untersucht, das von einer deutlich höheren Zahl Personenkilometer ausgeht.

Verkehr auf Teufener Strasse soll um 70 Prozent zurückgehen

Die neuen Zahlen bestätigen die bisherige Annahme von Bund, Kanton und Stadt, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung: «Die geplante Engpassbeseitigung und der Zubringer Güterbahnhof bringen in Zukunft eine dringend nötige Verkehrsentlastung für die Stadt St.Gallen.» Sanierung, Ausbau und der neue unterirdische Anschluss würden trotz prognostiziertem Verkehrswachstum bis 2040 eine gute und zuverlässige Erreichbarkeit der Stadtquartiere garantieren.

Konkret gehen die Verantwortlichen an den einzelnen neuralgischen Punkten von folgender Entwicklung aus:

Teufener Strasse: Heute verkehren dort pro Tag rund 11’900 Fahrzeuge. Bis ins Jahr 2040 wird der Verkehr ohne Massnahmen auf 12’900 Fahrzeuge zunehmen. Mit dem Zubringer Güterbahnhof verringert sich diese Zahl laut Prognose auf 3’500 Fahrzeuge pro Tag, vergleichbar mit dem Verkehr auf der Rehtobel- oder Davidstrasse. Ein Rückgang gegenüber heute um rund 70 Prozent.

Oberstrasse: Ohne Massnahmen prognostiziert der Kanton im Jahr 2040 täglich 10’000 Fahrzeuge. Mit der Engpassbeseitigung und dem Zubringer Güterbahnhof reduziert sich der Verkehr um rund 20 Prozent auf 7’700 Fahrzeuge. Zwischen Geltenwilenstrasse und Teufener Strasse sinkt der Verkehr um 36 Prozent. Gleichzeitig ist jedoch vom Anschluss Güterbahnhofstrasse westwärts mit einer Verkehrszunahme um 28 Prozent zu rechnen. Hier braucht es Massnahmen zur Lärmreduktion.

St.Leonhard-Brücke: Im Jahr 2040 verkehren laut Prognose täglich 22’800 Fahrzeuge, mit der Engpassbeseitigung und dem Zubringer Güterbahnhof reduziert sich der Verkehr um etwa 16 Prozent auf 19’200 Fahrzeuge pro Tag.

Der neue Tunnel Feldli: Er soll den Güterbahnhof durch zwei Röhren mit der Autobahn verbinden. Von der Autobahn her kommend nutzen 11’000 Fahrzeuge diese Verbindung, zur Autobahn verkehren 10’200 Fahrzeuge.

Der neue Tunnel Liebegg: Er soll den Verkehr vom Güterbahnhof bis hinter das Riethüsli-Quartier in Richtung Appenzellerland bringen. Hier rechnen die Planer mit täglich 18'000 Fahrzeugen.

In der Mitteilung heisst es weiter: «Ziel der geplanten Engpassbeseitigung und dem Zubringer Güterbahnhof ist die Verbesserung des Verkehrsflusses sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt.» Das neue Verkehrsmodell zeige, dass die geplanten Verkehrsprojekte dieses Ziel erreichen.»

«Rückwärtsgewandte Politik»

Beim Verein gegen den Autobahnanschluss Güterbahnhof bleibt man skeptisch. Auf Anfrage heisst es in einer Stellungnahme: «Der Kanton geht von einer Verkehrszunahme als Naturgesetz aus und will diesem hausgemachten Problem mit neuen Strassen und einer Menge Geld begegnen.» Der Kanton setze dabei seit jeher auf das Auto als Hauptverkehrsmittel der Zukunft. «Diese rückwärtsgewandte und wenig kreative Politik nehmen wir zur Kenntnis.»

Für den Verein gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof fehle weiter eine Gesamtschau, die langfristige Entwicklungen berücksichtige und die vielen negativen Einflüsse auch als solche benenne. «Alleine schon die schiere Menge an CO 2 , welcher durch den Bau verursacht wird, steht in keinem Verhältnis zum temporären Wenigerverkehr auf einzelnen Achsen.» Zudem zeigten die neuen Zahlen, dass einzelne Strassen massiv höher belastet würden. Eigentlich sei die Forschungslage klar: «Neue Strassen vergrössern die Verkehrsmenge, da neue Strassen immer neue Mobilitätsbedürfnisse wecken.» Ebenso fördere das Projekt nur eines konsequent: Die Erreichbarkeit der Stadt mit dem motorisierten Individualverkehr – und das sei sicher nicht im Sinne der Bewohnenden.

In der Verkehrsplanung spreche man von angebotsinduziertem Mehrverkehr, heisst es auf Anfrage beim Verein gegen den Autobahnanschluss weiter. Sei das Angebot erst einmal da, werde es viel schwieriger, die Benutzerinnen und Benutzer von den Alternativen zu überzeugen. «Diese Fakten sollte auch der Kanton nicht ignorieren.»