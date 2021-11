VERKEHRSPOLITIK Brainstormen gegen die Teilspange: Der Widerstand gegen den geplanten Zubringer Güterbahnhof formiert sich Rund 80 Gegnerinnen und Gegner der geplanten Teilspange Güterbahnhof-Liebegg haben sich zum Austausch getroffen – und versucht, von Beispielen aus Biel und Luzern zu lernen.

Hier soll die der Autobahnzubringer Güterbahnhof bis 2040 gebaut werden. 2016 waren Gegner mit der Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» in einem ersten Versuch gescheitert, die Teilspange zu verhindern. Bild: Ralph Ribi

Sind genug Stühle da? Die Aula der Primarschule St.Leonhard ist am Donnerstagabend schon gut gefüllt, doch es strömen immer mehr Interessierte in den Saal. Die städtische SP hatte zum Austausch unter Gegnerinnen und Gegnern des geplanten Autobahn-Zubringers im Güterbahnhof mit Teilspange in die Liebegg geladen. Gekommen sind schliesslich rund 80 Personen: Zahlreiche Mitglieder des Stadtparlaments (vornehmlich Sozialdemokratinnen, Grüne und Grünliberale), Vertreterinnen von Verkehrsverbänden, Planerinnen und Planer, Anwohnerinnen und Anwohner. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie stehen den Plänen des Bundesamts für Strassen (Astra), den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden, der Stadt St.Gallen und der Gemeinde Teufen für die Teilspange Güterbahnhof-Liebegg kritisch bis ablehnend gegenüber. Und sie wollen gemeinsam Wege diskutieren, den Bau des Autobahnanschlusses zu verhindern.

Eine Ausnahme ist aber auch in den Zuschauerreihen: Walter Locher, Präsident der IG Engpassbeseitigung und FDP-Kantonsrat. Er kämpft seit Jahren für den Zubringer auf dem Güterbahnhofareal. Peter Olibet, der als Co-Präsident der SP-Stadtpartei als Moderator durch den Abend führte, konnte sich eine kleine Spitze an die Adresse Lochers nicht verkneifen. «Wir freuen uns natürlich, dass Sie gekommen sind. So erfahren Sie, dass wir die Verkehrsprobleme von morgen nicht mit Lösungen von vorgestern bekämpfen wollen.»

In Biel gingen 5000 Personen auf die Strasse

Nach einem kurzen historischen Abriss über das Verhältnis der Stadt St.Gallen zur Autobahn (inklusive der Widerstandsbewegung gegen die Südspange in den 1970er-Jahren) von Raumplaner Tobias Widmer legt Alfred Steinmann, SP-Parlamentarier in Biel, den erfolgreichen Kampf gegen den Westast der A5 dar. Steinmann gibt seinen St.Galler Genossinnen und Genossen Tipps, wie der Kampf gegen den Autobahnzubringer auch in der Ostschweiz erfolgreich sein könnte.

Rund 3000 Demonstrantinnen und Demonstranten kamen im September 2017 zur ersten Kundgebung unter dem Titel «Biel wird laut». Ein Jahr später waren es sogar gegen 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Peter Klaunzer / KEYSTONE

In Biel entstand eine regelrechte Bürgerbewegung, zu Kundgebungen erschienen bis zu 5000 Personen. Der Kanton knickte schliesslich ob der Daueropposition auf allen Fronten ein, stoppte die Pläne. Es brauche viel Zeit und einen langen Atem, um Erfolg zu haben, sagt Steinmann. Die Bevölkerung müsse informiert, auf die Politik Druck ausgeübt und die juristischen Mittel ausgeschöpft werden. «Und es braucht auch etwas Glück», sagt Steinmann in Anspielung auf von einem Whistleblower zugespielte Dokumente, die der Gegnerschaft zusätzlich Aufschwung verliehen. Steinmann mahnt aber auch: «Sobald man denkt, es ist vorbei, geht es wieder von vorne los.» Bereits plane der Kanton wieder Autobahnanschlüsse.

Auch in Luzern entstand eine Bewegung

Ähnliches hat Simone Brunner zu berichten. Die Co-Präsidentin der SP Stadt Luzern ist gekommen, um vom Widerstand gegen die Spange Nord in der Zentralschweizer Stadt zu berichten. Die vierspurige Hauptverkehrsachse hätte eine Schneise durch das Luegisland-Quartier zur Folge gehabt. Die Zivilgesellschaft lehnte sich gegen die Pläne, die 12'000 zusätzliche Fahrten pro Tag zur Folge gehabt hätten, vehement auf. Auch in Luzern gab es Kundgebungen, vom Quartierverein über Verkehrs- und Umweltverbände bis hin zu Parteien engagierte sich eine breite gesellschaftliche Palette gegen die Strassenausbaupläne. «Ein wichtiger Erfolgsfaktor war, dass wir diese Gegenbewegung bewusst von der Parteipolitik getrennt haben», sagt Brunner.

Auch in Luzern gingen im Mai 2019 mehr als 1000 Menschen auf die Strasse, um gegen den Bau eines Autobahnzubringers zu demonstrieren. Bild: Philipp Schmidli / Luzerner Zeitung

Der Widerstand gipfelte in Luzern schliesslich in einer Initiative, welche die SP dann doch im Alleingang vor die Urne brachte. Die Unterschriften waren in Rekordzeit gesammelt, über 70 Prozent stimmten der Spange-Nord-Initiative zu. Der Regierungsrat distanzierte sich in der Folge von den Plänen, noch offen ist aber der Bau der Reussportbrücke. «Die Schwierigkeit besteht im Moment darin, den Schwung mitzunehmen und wieder zu mobilisieren», sagt Brunner.

Das Potenzial des Güterbahnhofs aufzeigen

Danach geht's in kleineren Gruppen weiter: Wie kann gegen das Autobahnprojekt mobilisiert werden? Wie kann man sich individuell engagieren? Und was sind mögliche Slogans? Diese Fragen werden in den Gruppen diskutiert, die Ergebnisse auf einem Plakat festgehalten und im Anschluss dem Plenum präsentiert. Eine Gruppe findet etwa, der Weg über die Politik sei der falsche. Viel eher müsse die Opposition aus dem Lattich-Quartier ausgehen. Generell betonen viele Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher, wie wichtig es sei, das Potenzial des Güterbahnhofareals aufzuzeigen. Was kann dort sonst entstehen, ausser eine Betonwüste? Einig ist man sich auch darüber, wie wichtig es ist, parteipolitisch unabhängig aufzutreten. Ein Beispiel aus der Stadt Biel hat ebenfalls Schule gemacht: Dort hat das überparteiliche Komitee gegen den Autobahnanschluss vor den Gesamterneuerungswahlen alle Kandidierenden zu ihrer Position befragt und entsprechend Wahlempfehlungen publiziert. Mehrere Gruppen könnten sich eine ähnliche Aktion auch für St.Gallen vorstellen.

Zum Schluss präsentieren die Gruppen ihre Slogan-Ideen für eine zukünftige Nein-Kampagne. Von «Keine Sankt Teilspange» über «Nein zur Autokrake» bis hin zu «Autobahn jetzt? Autobahn Schluss jetzt» kommt eine breite Palette an Sprüchen zusammen. Andreas Hobi, Fraktionschef der Grünen, möchte an den Kampf gegen die Südspange in den 1970er-Jahren anknüpfen. Ein Pic-o-Pello-Zirkus 2.0, sozusagen. Eine andere Gruppe fordert eine alternative Testplanung. Ausserdem solle man eruieren, wie sich das Mobilitätsverhalten im langen Zeitraum bis hin zur allfälligen Realisierung 2040 ändern könnte. «Wer Strassen sät, erntet Verkehr», lautet der Slogan einer Gruppe. Am Schluss des Abends sind sich in der Aula des Schulhauses St.Leonhard alle einig: Die Aussaat soll gestoppt werden. Noch bleibt Zeit: Frühestens 2025 könnte das generelle Projekt genehmigt werden.