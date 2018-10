Verkehrsbetriebe St.Gallen erklären den Fahrplanwechsel Am 9. Dezember wird das Liniennetz der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) auf den Kopf gestellt. Der St.Gallerbus verkehrt nicht nur nach einem neuen Fahrplan, auch die Linienführung wird teils verändert. Ab nächster Woche erläutern die VBSG die Veränderungen in den Quartieren und in der Agglo. Reto Voneschen

Am 9. Dezember wird auf dem Stadtsanktgaller Busnetz Vieles neu. Unter anderem auch die Standorte der Busse und Postautos auf dem umgebauten Bahnhofplatz. (Bild: Hanspeter Schiess - 24. Mai 2018)



Mit dem Fahrplan 2019, der ab 9. Dezember gilt, gibt es auf dem VBSG-Netz neue Linien und Linienführungen sowie neue Verknüpfungen. Ein Ziel der Veränderungen ist gemäss VBSG-Mitteilung, städtische und regionale Verbindungen besser zu kombinieren. Zudem soll der Betrieb auf dem umgebauten Bahnhofplatz nochmals optimiert werden.

Auf die Fahrgäste warten am 9. Dezember sofort sichtbare Änderungen. So werden sie sich vor allem bezüglich der Nummerierung der Buslinien umgewöhnen müssen. Neu führt nicht mehr die Linie 7 nach Abtwil, sondern die Linien 3 und 4 tun das. Und wer von St.Georgen kommt, kann künftig mit der Linie 6 ohne Umsteigen zur Olma fahren. Ausserdem fährt die VBSG ab Dezember nach Wittenbach, dafür aber nicht mehr nach Mörschwil.

Im Info-Bus mit VBSG-Mitarbeitern diskutieren

Angesichts des umfassenden Umbaus des städtischen Busnetzes führen die VBSG in der letzten Oktober-Woche und im November eine Info-Kampagne durch. In ihrem Rahmen besucht ein Info-Bus jene Stadtteile und Aussengemeinden, in denen sich besonders viel ändert. Im Info-Bus wird der neue Plan des Liniennetzes erläutert. Daneben erzählen Fahrerinnen und Fahrer von Stadtbussen in einem Video aus ihrem Arbeitsalltag.



Wo der Info-Bus wann steht

- St.Georgen gegenüber Restaurant Adler - Do, 25.10.2018, 16.00-19.00.

- Wittenbach auf dem Zentrumsplatz - Sa, 27.10.2018, 9.00-13.00.

- Abtwil auf dem Dorfplatz - Sa, 3.11.2018, 10.00-13.00.

- Uni St.Gallen an der Varnbüelstrasse - Mi, 14.11.2018, 16.00-19.00.

- Bruggen Parkplatz katholische Kirche - Do, 15.11.2018, 16.00-19.00.

- St.Fiden beim Migros Bach - Do, 22.11.2018, 16.00-19.00.

- Bahnhofplatz St.Gallen - So, 9.12.2018, 10.00-16.00.

