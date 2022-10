Verkehr Nach tödlichem Unfall vor zwei Jahren: St.Gallerstrasse in Gossau soll noch sicherer werden Um die Bushaltestelle bei der Migros Gossau behindertengerecht zu gestalten und die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger zu erhöhen, führt der Kanton ab dem 24. Oktober Strassenbauarbeiten auf der St.Gallerstrasse aus. Diese dauern rund zwei Monate.

Nachdem sich im August und im September 2020 dort zwei Unfälle ereigneten, wurde die Haltebucht beim Fussgängerstreifen vor der Migros Gossau Ende September 2020 aufgehoben. Der Bus hält seither auf der Strasse, die Autos müssen warten. Bild: Arthur Gamsa (9. Oktober 2020)

Über zwei Jahre ist es her, seit der Fussgängerstreifen vor der Migros in Gossau für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Im August und September 2020 ereigneten sich auf dem Fussgängerstreifen auf Höhe der Bushaltestelle Migros Markt gleich zwei Unfälle: Ein 81-Jähriger verstarb, nachdem er von einem 22-Jährigen angefahren wurde. Der Mann wurde beim Unfall mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Erst wenige Tage zuvor hatte der Gossauer SVP-Stadtparlamentarier Frank Albrecht einen Vorstoss mit dem Titel «Muss es erst Tote geben?» zur Migros-Bushaltestelle ein. Albrecht wies auf die gefährliche Verkehrssituation hin. Nur zwei Wochen nach dem tödlichen Unfall streifte auf demselben Fussgängerstreifen ein Lastwagen eine 66-jährige Fussgängerin und ein 2-jähriges Kind. Beide wurden leicht verletzt.

Der Kanton St.Gallen teilte kurz darauf mit, dass er die unbefriedigende und unübersichtliche Verkehrssituation im Bereich der Bushaltestelle Migros Markt auf der St.Gallerstrasse verbessern will. Weitere Unfälle auf dem Fussgängerstreifen gelte es zu verhindern, hiess es. Als Sofortmassnahme wurde Ende September 2020 die Haltebucht beim Fussgängerstreifen vor der Migros aufgehoben. Der Bus hält seither auf der Strasse neben der ehemaligen Busbucht, die Autos müssen warten.

Weiter erstellte der Kanton eine neue Verkehrsinsel. Beide Massnahmen sollten verhindern, dass Autofahrerinnen und Autofahrer den haltenden Bus überholen können. Die Kosten für die Sofortmassnahmen betrugen rund 20’000 Franken und wurden durch den Kanton getragen. Dieser kündigte bereits damals an, dass grössere bauliche Anpassungen bereits in Planung seien. Nun, rund zwei Jahre später, ist es so weit.

Fussgängerstreifen wird verschoben

Um die Bushaltestelle bei der Migros Gossau behindertengerecht zu gestalten und die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger zu erhöhen, führt der Kanton St.Gallen ab dem 24. Oktober Strassenbauarbeiten auf der St.Gallerstrasse in Gossau aus. Die Arbeiten werden etappenweise durchgeführt und dauern voraussichtlich zwei Monate, wie der Kanton am Montag mitgeteilt hat.

Durch die Umgestaltung werde die Verkehrssituation übersichtlicher und die Verkehrssicherheit erhöht. Die Bushaltekanten in Fahrtrichtung Gossau Zentrum und Fahrtrichtung St.Gallen werden gemäss Mitteilung behindertengerecht umgebaut. Der Fussgängerstreifen wird um zwölf Meter in Richtung St.Gallen verschoben und mit einer Fussgängerschutzinsel ausgestattet. Zudem wird die Einfahrt zur Migros acht Meter in Richtung Gossau Zentrum verschoben.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf 516’000 Franken, wie Georges-André Apothéloz, Projektleiter Strassenbau beim kantonalen Tiefbauamt, auf Anfrage sagt. Die Stadt Gossau habe einen Anteil an das Bauvorhaben zu leisten. Gemäss Strassengesetz betrage der Anteil der Stadt 35 Prozent an die Kosten für Geh- und Radwege.

Verkehrsbehinderungen am Morgen und Abend

Es ist gemäss Mitteilung vorgesehen, die Bauarbeiten in fünf Etappen auszuführen. Die Arbeiten starten am Montag, 24. Oktober, und dauern voraussichtlich etwa zwei Monate bis zum 18. Dezember. Die Bushaltestelle Migros Markt wird ab dem 24. Oktober bis Ende der Bauarbeiten provisorisch um etwa 120 Meter in Richtung Winkeln verschoben. Für die Fussgängerinnen und Fussgänger werden provisorische Fussgängerstreifen markiert und entsprechend signalisiert.

Während der Bauzeit könne es vor allem in den Morgen- und Abendspitzen zu Verkehrsbehinderungen kommen, schreibt der Kanton. Der Deckbelag soll im Frühling 2023 eingebaut werden.