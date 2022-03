Verkehr Stau nur noch dort, wo er nicht stört: Die Stadt St.Gallen plant weitere Pförtner, die den Verkehr regeln sollen Die Pförtneranlage in der Liebegg wird ab Sommer gebaut. Sie soll den Stau aus der Stadt verlagern. Doch sie allein wird das Verkehrsproblem nicht lösen: Insgesamt 16 Dosierungsmassnahmen sind in der Stadt angedacht.

Damit der Bus nicht im Stau steht, ist auf der Zürcher Strasse eine separate Busspur geplant (Fürstenlandbrücke - Russen), doch Einsprachen verzögern das Projekt. Bild: Tobias Garcia (3. März 2022)

Den Stau verhindern, das können sie nicht. Aber sie sollen den Stau dorthin verlagern, wo er nicht stört. Die erste der sogenannten Dosierungsanlagen wird ab Sommer in der Liebegg gebaut. Diese Pförtneranlage soll bei Überlastung verhindern, dass es auf der Teufener Strasse im Wohngebiet staut. Sie ist die erste, aber nicht die einzige: An total 16 Stellen sind Dosierungsmassnahmen in der Stadt St.Gallen geplant. Das Prinzip: Bei Überlastung den Verkehr an neuralgischen Stellen dosieren, damit er anschliessend wieder läuft.

Wo die 16 Dosierungsmassnahmen in der Stadt geplant sind: In Winkeln sind fünf Dosierungsmassnahmen angedacht: an der Autobahnausfahrt Winkeln, an der Kreuzung Zürcher Strasse – Im Feld, Kreuzung Appenzeller Strasse – Biderstrasse, Kreuzung Zürcher Strasse – Geissbergstrasse, am Interiokreisel. Im Gebiet Kreuzbleiche sind drei Dosierungsmassnahmen angedacht: Autobahnausfahrt Kreuzbleiche, Autobahnausfahrt St.Fiden West, Teufener Strasse (Liebegg). Im Gebiet Zentrum Ost sind vier Dosierungsmassnahmen angedacht: Autobahnausfahrt St.Fiden Ost, Langgasse (Heiligkreuz-Wittenbach), Kreuzung Rorschacher Strasse –Martinsbruggstrasse, Kreuzung Rehetobelstrasse – Tablatstrasse. Im Gebiet Neudorf sind vier Dosierungsmassnahmen angedacht: Autobahnausfahrt Neudorf Nord, Autobahnausfahrt Neudorf Süd, Kreuzung Martinsbruggstrasse – Spühlstrasse, Kreuzung Rorschacher Strasse – Zilstrasse.

«Bis jetzt war das Ziel der Lichtsignalsteuerung, den Verkehr effizient abzuwickeln und eine gewisse Bevorzugung von öffentlichem Nahverkehr und Langsamverkehr zu gewährleisten», sagt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr und Stadtingenieur-Stellvertreter beim städtischen Tiefbauamt. Nun soll es einen Schritt weitergehen.

Nicht drängeln wie am Sessellift, sondern geordnet anstehen wie am Postschalter

Dies sei aus einem einfachen Grund sinnvoll, wie Christian Hasler erklärt. Die Dosierungsanlagen sollen eine gewisse Verkehrsmenge zurückhalten. Denn: Die Leute würden nicht im Sinne des Gesamtsystems fahren. Hasler sagt:

«Jeder fährt so, wie es für ihn am optimalsten erscheint.»

Dieses Fahrverhalten sei aber in Summe nicht für alle am besten.

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr und stellvertretender Stadtingenieur, Tiefbauamt, Stadt St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Wie beim Anstehen am Sessellift: Wenn jeder drängelt und nicht alle Sitze ausgenützt werden, dauert es in Summe länger – nur einzelne Dränglerinnen oder Drängler sind schneller, viele anderen müssen länger warten. Da sei das System, das an vielen Postschaltern genutzt werde, effizienter. Jede und jeder Wartende zieht einen Nummernzettel, so geht es insgesamt für alle schneller und reibungsloser. So ähnlich, nur halt ohne Nummernzettel, ist auch die Idee der Dosierungsanlagen: Den Verkehr so zurückhalten, dass er danach optimal läuft.

Die andere Idee dahinter: Den Stau an den «richtigen» Ort verlagern. An Wohnstrassen stört Stau. An Orten, wo niemand wohnt oder Industrie angesiedelt ist, stört er weniger. Hasler sagt:

«Verhindern können wir den Stau nicht.»

Dafür brauche es die dritte Röhre und die Teilspange. Aber den Stau zumindest verlagern – und die Verkehrsabwicklung effizient steuern.

Für die Dosierung braucht es separate Busspuren

Schon jetzt verfügt die Stadt St.Gallen über ein intelligent gesteuertes Ampelsystem. Sprich: Die 850 Ampeln, die an den 61 Lichtsignalknoten der Stadt stehen, sind mit 2500 Detektoren ausgerüstet und miteinander verbunden. Die Detektoren messen, wie viele Autos, Velos und Busse dort fahren und wie lange der Rückstau ist. Hasler erklärt: Die Lichtsignale «reden» miteinander, damit sie im Team funktionieren. Ein Lichtsignal gibt die Kommandos – jetzt den Bus vorlassen, jetzt den Verkehr vorwärtsbringen –, die anderen Ampeln richten sich danach. Diese koordinierte Steuerung sei heute schon im Einsatz. Die Dosierung hingegen noch nicht. Denn: Dafür braucht es noch zusätzliche Massnahmen.

Der motorisierte Individualverkehr soll dosiert werden, nicht aber der ÖV. Busse sollen nicht im Stau stecken, sondern daran vorbeigeleitet werden. In der Regel braucht es dafür aber eine separate Busspur. Bei der Pförtneranlage in der Liebegg wird darauf verzichtet, für nur eine im Stundentakt verkehrende Buslinie sei es unverhältnismässig, dort eine extra Spur zu bauen.

Bei zwei Projekten sind Einsprachen eingegangen

Anders an anderen geplanten Dosierungsstellen, wie beispielsweise an der Rorschacher Strasse: Dort soll im Bereich Zil (stadteinwärts) eine Busspur gebaut werden. Für diesen Standort laufe die Projektierung, sagt Hasler – wie auch an zwei anderen Standorten: an der Langgasse (Optimierungsmassnahmen zwischen Wittenbach und Heiligkreuz), an der Martinsbruggstrasse (Busspur am Knoten Spühlstrasse).

Zwei Projekte sind bereits öffentlich aufgelegt, doch dazu sind noch Einsprachen vorhanden: die geplante Busspur an der Zürcher Strasse (Fürstenlandbrücke – Russen), die geplante Lichtsignalanlage am Knoten Tablatstrasse Ecke Rehetobelstrasse.

Einen genauen Zeitplan, wann was umgerüstet und gebaut werden soll, kann Hasler nicht nennen. Das hängt zum einen davon ab, wie schnell die Einsprachen bereinigt werden. Zum anderen sind es keine rein städtischen Vorhaben, sie werden zusammen mit dem Kanton geplant. Der Kanton hat den Lead, da es Kantonsstrassen betrifft; bei Massnahmen an Autobahnanschlüssen ist zudem der Bund zuständig. Doch Hasler hofft, dass die von langer Hand (seit 2013) vorbereiteten Konzepte zeitnah schrittweise realisiert werden. Hasler sagt:

«Die Dosierung löst das grosse Problem noch nicht.»

Aber sie verbessere die Verkehrssituation.