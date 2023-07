Verkehr Kantonsregierung sagt Nein zu flächendeckendem Tempo 30 in der Stadt St.Gallen Die Kantonsregierung verzichtet auf die Einführung von Tempo 30 auf der Hauptverkehrsachse in der Stadt St.Gallen. Die Auswirkungen des Entscheids auf die Lärmsanierung sollen in den nächsten Monaten geprüft werden.

Flächendeckendes Tempo 30 in der Stadt St.Gallen? Die Regierung legt ihr Veto ein. Bild: Ralph Ribi

(15. Oktober 2021)

«Im Grundsatz unterstützt die Regierung die Einführung von Tempo 30 für den Lärmschutz. Für die Ost-West-Achse hat sie aufgrund der Vernehmlassung jedoch eine neue Interessensabwägung vorgenommen», heisst es in einem Communiqué vom Donnerstagmorgen. So kommt die Regierung zum Schluss, die Hauptverkehrsachse in Ost-West-Richtung von der ursprünglichen Planung auszunehmen. Hier soll weiterhin Tempo 50 gelten.

Der Kanton werde nun in Abstimmung mit der Stadt die Auswirkungen des Verzichts auf die Umsetzung von Tempo 30 klären. Auf der Grundlage des Berichts zu den Auswirkungen dieser Veränderungen werde die Regierung über die definitive Umsetzung von Tempo 30 entscheiden. Damit sei bis Ende 2023 zu rechnen.

Der Stadtrat bedauert den Entscheid der Kantonsregierung, teilt er in einer Medienmitteilung mit. Er sei aber bereit, bei der nun notwendigen Klärung und Prüfung der Anpassung der Umsetzung des Konzepts mit dem Kanton zusammenzuarbeiten. (SK/nat)