VERKEHR Die Vadianstrasse wird Velostrasse – die Stadt St.Gallen löst ein altes Versprechen ein Zwischen St.Leonhardsbrücke und Neumarkt soll auf der Vadianstrasse bald eine Velostrasse signalisiert werden. Damit fällt der Rechtsvortritt weg, und die Stadt bügelt einen Schönheitsfehler der erst vor fünf Jahren eingeführten Tempo-30-Zone aus.

Auf dieser Kreuzung zwischen Vadian- und Pestalozzistrasse soll bald der Rechtsvortritt zu Gunsten des Veloverkehrs abgeschafft werden. Bild: Reto Martin

Gegen Tempo 30 kann man als Velofahrerin oder Velofahrer eigentlich nicht viel haben. Und doch gab es nach dessen Einführung auf der Vadianstrasse zwischen St.Leonhardsbrücke und Neumarkt vor fünf Jahren Kritik. Denn mit Tempo 30 kam der Rechtsvortritt, und vor den Abzweigungen in die Kessler- und Pestalozzistrasse beim Leonhardspärkli war Vorsicht geboten. Zügig durchfahren? Fahrlässig bis unmöglich.

Nun, fünf Jahre später, möchte das städtische Tiefbauamt diesen Schönheitsfehler auf einer der von Velos meistbefahrenen Strassen der Stadt ausbügeln. Und zwar, indem sie auf der Vadianstrasse eine Velostrasse signalisiert. Von der Pestalozzi- und der Kesslerstrasse herkommend werden Haifischzähne an den Einmündungen in die Vadianstrasse markiert, dazu kommt jeweils eine gelbe Fläche auf der Kreuzung mit Velo-Piktogramm. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Kredit bereits gesprochen. Damit sollen neben der Vadianstrasse auch ähnliche Projekte auf der Lehn- und Lindenstrasse umgesetzt werden.

Pilotversuch auf der Lindenstrasse öffnete die Tür

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Die Rekursfrist dauert noch bis 5. Juli. Es stellt sich die Frage: Warum nicht gleich? Warum hat es fünf Jahre seit der Einführung von Tempo 30 gedauert, bis der Rechtsvortritt wieder abgeschafft wird? Nachfrage bei Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr im Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Er sagt: «Noch vor fünf Jahren waren Velostrassen so rechtlich nicht umsetzbar und entsprechend auch kein Thema.» Erst der schweizweite Pilotversuch des Bundesamts für Verkehr, an dem St.Gallen mit der Lindenstrasse im Osten ebenfalls beteiligt war, änderte das. Im Nachgang habe der Bund grünes Licht dafür gegeben, dass Tempo-30-Zonen vom Rechtsvortritt abweichen dürfen, um den Veloverkehrsfluss zu erleichtern.

Das macht das geplante neue Verkehrsregime auf der Vadianstrasse also nun möglich. Läuft alles glatt und gehen keine Einsprachen ein, könnte die neue Signalisation noch in diesem Jahr angebracht werden. Gibt es Einsprachen, wird sie wohl erst im Frühjahr 2023 markiert – im Winter können solche Bodenmarkierungen nämlich nicht vorgenommen werden.

Auch schnelle E-Bikes sind künftig erlaubt

Im Zuge der Neusignalisierung korrigiert das städtische Tiefbauamt gleich eine zweite Regelung: Neu sind auf dem Abschnitt zwischen Kessler- und Pestalozzistrasse sogenannte Motorfahrräder, also schnelle E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 45 Stundenkilometern, nicht mehr verboten. Das Verbot war ohnehin kaum umsetzbar.

Hasler sagt: «Mit gesundem Menschenverstand fährt man auf diesem Abschnitt auch nicht so schnell und nimmt Rücksicht.» Verboten bleiben hingegen auf dem Abschnitt vor der Primarschule St.Leonhard Töffs und Autos – nicht aber auf dem Rest der Vadianstrasse. Hasler erklärt: «Die Bezeichnung Velostrasse bedeutet nicht, dass ausser Velos keine anderen Verkehrsträger mehr über die Strasse fahren dürfen. Sie bleibt eine gewöhnliche Tempo-30-Zone, nur ohne Rechtsvortritt.»

Dennoch ist die geplante Velostrasse in der westlichen Innenstadt auch ein Zeichen: Es geht vorwärts beim Ausbau der Veloinfrastruktur in der Stadt St.Gallen. Die Vision – eine zusammenhängende Schnellroute von Winkeln bis nach Wittenbach und Mörschwil – ist zwar noch weit weg. Einzelne Puzzleteile wie die Verbreiterung des Velo- und Fusswegs über die SBB-Sitterbrücke oder die Pläne für den Velotunnel bei der Reithalle am westlichen Ende der Kreuzbleiche haben in den vergangenen Monaten Hürden genommen oder befinden sich bereits im Bau. «Es gibt noch einige Knacknüsse auf dieser Achse», sagt Hasler. Er ist aber zuversichtlich, dass sich die Summe dieser Puzzleteile – wie es auch die Vadianstrasse eines ist – zu einer schnellen und sicheren Route verbinden lässt.