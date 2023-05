VERKEHR «Das Potenzial wird schlechtgeredet»: Ein neues Komitee kämpft für den Autobahnzubringer Güterbahnhof Unter dem Namen «Unser Lebensraum» hat sich am Mittwoch eine neue Gruppierung für den Autobahnzubringer Güterbahnhof vorgestellt. Sie grenzt sich von ihrer Mitstreiterin, der IG Engpassbeseitigung, aktiv ab.

Das Komitee «Unser Lebensraum» (von links): Cédric Bosshard, Sandra Steinemann, Karin Bischoff, Andreas Pfister und Hannes Kundert. Bild: Sandro Büchler

Ein Kleinkind verstaut Spielzeugautos in einer Kartonröhre. Der 30-Sekunden-Videoclip, der am Mittwoch vor den Medien gezeigt wurde, trifft die Botschaft auf den Punkt. Die Autos sollen in den Untergrund. Und zwar beim Güterbahnhof. So, wie es Bund, Kanton und Stadt vorsehen in ihrer Planung. So, wie es aber auch von Kräften links der Mitte energisch bekämpft wird. Der Autobahnzubringer Güterbahnhof mit unterirdischem Kreisel und Teilspange in die Liebegg an der Grenze zum Appenzellerland ist hochumstritten, nicht erst seit sich im Frühherbst 2022 ein Verein dagegen gegründet hat. Und nicht erst, seit das Stadtparlament im November einen Vorstoss an den Stadtrat überwiesen hat, der zum Ziel hat, das Projekt zu verhindern.

Es gibt aber nicht nur Gegenwind für die Befürworterinnen und Befürworter des Zubringers Güterbahnhof. Gerade aus Bern ist am Dienstag, am ersten Tag der Sommersession, Rückenwind eingetroffen. Der Nationalrat hat die rund 1,3 Milliarden Franken für den Bau der dritten Röhre durch den Rosenberg bewilligt. Der Entscheid des Ständerats steht noch aus.

Die Autos sollen in den Untergrund

Am Tag danach ist im Saal des Lagerhauses also nicht alles eitel Sonnenschein, aber auch Pessimismus sucht man vergebens. Zur Veranstaltung geladen hatte eine neue Gruppierung mit dem Namen «Unser Lebensraum». Gekommen waren ein halbes Dutzend Medienschaffende und die Köpfe des Komitees. Hannes Kundert, ehemaliger Stadtparlamentarier (FDP), Inhaber eines Elektrikerbetriebs und langjähriger Präsident des Quartiervereins Riethüsli.

Sandra Steinemann, ehemalige SVP-Stadtparlamentarierin und Vizepräsidentin des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz. Andreas Pfister, Geschäftsführer des Baubüros Pfister. Cédric Bosshard, Innenarchitekt und Vorstandsmitglieder von Wirtschaft Stadt St.Gallen (Wisg). Und schliesslich Karin Bischoff, Mitinhaberin und Geschäftsleiterin von Die Manufaktur, einer Schneiderei an der Bahnhofstrasse.

«Unser Lebensraum» stellt sich im Lagerhaus den Medien vor. Noch im Juni soll es einen öffentlichen Infoanlass geben. Bild: Sandro Büchler

Man verfolge keine politische Agenda, sagte Karin Bischoff gleich eingangs der Präsentation. Vielmehr wolle man sich für kreative und zukunftsfähige Lösungen einsetzen – und man wolle mit allen reden, die ein offenes Ohr für ihre Ideen hätten. Andreas Pfister ergänzte: Es gehe «Unser Lebensraum» primär um die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs in den Untergrund, darum, oben mehr Platz freizumachen für Velos, Fussgängerinnen und Fussgänger, Quartierleben.

Aber auch die Verhinderung einer Überlastung des städtischen Strassennetzes sei dem Komitee ein Anliegen, sagte Pfister. Denn ohne Zubringer Güterbahnhof würde dieses selbst mit der dritten Röhre für den Rosenbergtunnel seine Kapazitäten bei weitem überschreiten.

Potenzial für «etwas richtig Gutes»

All das könne mit dem Zubringer Güterbahnhof erreicht werden, zeigten sich die Vertreterinnen und Vertreter von «Unser Lebensraum» überzeugt. Auf dem Güterbahnhof-Areal könnte ausserdem «etwas richtig Gutes» entstehen. Denn 95 Prozent der Fläche stünden zur Verfügung, die Ausfahrt würde nur 5 Prozent beeinträchtigen.

Die Visualisierungen stammen vom Komitee selbst, basieren aber auf der Testplanung des Kantons. Visualisierung: Unser Lebensraum/PD

Aus Sicht des Komitees habe die Testplanung ein erfreuliches Resultat hervorgebracht, es sein ein gutes Projekt ausgewählt worden, das sorgsam mit der Umgebung, etwa mit den historischen Gebäuden auf dem Areal, umgehe. Es gebe Platz für Grünflächen, für innere Verdichtung, für Lebensqualität. Pfister: «Leider wird das in der Debatte oft schlechtgeredet.»

Mit verschiedenen Visualisierungen will Unser Lebensraum das verdeutlichen. Das Güterbahnhof-Areal spriesst und lebt, und der Autobahnzubringer selbst ist an der Oberfläche kaum zu sehen. Zwar wurden die Visualisierungen vom Komitee selbst in Auftrag gegeben, sie basieren aber auf den Ergebnissen der Testplanung.

Auf dem Güterbahnhofareal soll es viel Platz für Grünräume geben. Visualisierung: PD/Unser Lebensraum

Hannes Kundert schilderte im Anschluss seine Sicht der Dinge. «Es ist klar, dass es um viel Geld geht. Aber wir bekommen auch viel dafür», sagte er. Den Zubringer und die Teilspange in die Liebegg brauche es nicht zuletzt, weil die Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen und der Ruckhalde-Tunnel keine nennenswerte Verlagerung des Verkehrs von der Strasse auf die Schiene erzielt hätte.

Auch Sandra Steinemann zählte Gründe für den Zubringer auf: Mehr Platz für Velos, offene Ausfahrten, und auch mehr Platz für Blaulichtorganisationen. Die Quintessenz: Mobilität sei etwas Gutes, der motorisierte Individualverkehr gehöre unter den Boden, und die Bürgerinnen und Bürger sollen selbst wählen dürfen, welchen Verkehrsträger sie nutzen wollen.

Öffentliche Infoveranstaltung im Juni

Dass das nicht alle so sehen, ist auch dem Komitee «Unser Lebensraum» klar. Wahrscheinlich würde es sonst gar nicht existieren. Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) drohte nach der Debatte im Nationalrat bereits mit dem Referendum. Und nicht nur auf nationaler Ebene taucht am Horizont eine Volksabstimmung auf. Auch in der Stadt ist damit zu rechnen. Andreas Pfister erinnerte an die städtische Abstimmung von 2016, als sich eine Mehrheit gegen den autobahnfreien Güterbahnhof aussprachen. Und er sagte, in Anspielung an das Lätsch-Emoji des Vereins gegen den Zubringer: «Wir wollen aus dem Lätsch einen Smiley machen.»

Der Verein gegen den Autobahnzubringer hat einen Lätsch zum Symbol. Bild: Arthur Gamsa

Bleibt die Frage, warum es «Unser Lebensraum» im sich abzeichnenden Kampf um den Güterbahnhof braucht, wenn es doch mit der IG Engpassbeseitigung um FDP-Kantonsrat Walter Locher eine etablierte Organisation gibt, die sich seit Jahren für dieses Ziel einsetzt. Sandra Steinemann: «Unsere Bewegung ist im Gegensatz zur IG Engpassbeseitigung nicht politisch, sondern aus den Quartieren und der Mitte der Gesellschaft gewachsen.»

Wie weiter mit «Unser Lebensraum»? Man verstehe sich in einem ersten Schritt als Komitee, ohne einzigen Kopf an der Spitze. Dies auch als Kontrapunkt zur IG Engpassbeseitigung. Im Juni wolle man an einer Infoveranstaltung auf dem Güterbahnhof-Areal die Öffentlichkeit informieren. Das genaue Datum stehe noch nicht fest, man hoffe auf zahlreiche Gesichter aus den Quartieren der Stadt, die sich für den Autobahnanschluss starkmachen. «Wir freuen uns darauf, schon bald zu wachsen.»