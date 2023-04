Vereinsleben Gemeinderat muss Vereinsleben in Goldach durchleuchten: Die SVP fordert zusätzliche Unterstützung für Vereins- und Kulturaktivitäten Der Gemeinderat Goldach wurde von den Ortsparteien aufgefordert, die Angebote im Bereich Vereinswesen und Kultur zu evaluieren. Die SVP hat das Thema an der Bürgerversammlung nochmals aufgenommen und verpflichtet den Rat, bei Vereinen und Kulturanbietern eine Befragung durchzuführen und dabei die Frage über einen Gemeindesaal miteinfliessen zu lassen.

Kantonsrat Sandro Wasserfallen will geklärt wissen, ob es in Goldach zusätzliche Unterstützung für Vereinsaktivitäten und kulturelle Veranstaltungen braucht. Bild: Benjamin Manser

Die Ortsparteien von FDP, SP, Die Mitte und SVP haben dem Gemeinderat von Goldach einen offenen Brief übergeben und darin die Forderung platziert, dass eine fundierte Bedarfsabklärung bei den Vereinen zum Thema Gemeindesaal/Kulturhaus in Angriff genommen wird. Gemeindepräsident Dominik Gemperli hat bereits im Vorfeld (Tagblatt vom 18. Februar 2023) und an der Bürgerversammlung vom 27. März erneut darauf verwiesen, dass der Gemeinderat Goldach bereits nach der Abstimmung zum Theaterprovisorium im Mai 2022 beschlossen hat, Abklärungen zu treffen, wie sich der Bestand des aktuellen Kulturangebots darstellt und ob Verbesserungen notwendig sind.

Der Gemeinderat habe mit weiteren Abklärungen nach der verlorenen Abstimmung hingegen bewusst zugewartet, da er den Bürgerwillen respektieren und keinen Aktionismus betreiben wolle. Eine andere Vorgehensweise hätte laut Gemperli als Zwängerei betrachtet werden können.

Tausende Stunden für die Allgemeinheit

Der Goldacher SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen räumt ein, dass vieles für die rund 80 aktiven Vereine in Goldach von Seiten Gemeinde schon getan werde. So könnten diese die öffentlichen Gebäude und Anlagen kostenfrei nutzen, zudem erhielten die Vereine auch finanzielle Beiträge. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde gesamt knapp 100’000 Franken an die Vereine überwiesen.

Nachdem die Goldacher Stimmbevölkerung den Projektierungskredit für das Theaterprovisorium ablehnte, soll der tatsächliche Raumbedarf eruiert werden. Bild: Benjamin Manser

Darüber hinausgehend, und darauf ziele der Antrag der SVP ab, sollte man zusätzliche Bemühungen nicht scheuen, um als Gemeinde für Vereine und Kulturanlässe auch künftig attraktiv zu sein oder noch attraktiver zu werden, so Wasserfallen. «Das unzählig geleistete ehrenamtliche Engagement in Vereinen oder Kulturorganisation verdient es, möglichst optimale Voraussetzungen und Entfaltungsmöglichkeiten zu erhalten, werden hier doch Tausende von Stunden Einsatz zu Gunsten der Allgemeinheit auf freiwilliger und unentgeltlicher Basis erbracht.»

Wasserfallen weiter: «Um zu ermitteln, was denn unsere ehrenamtlichen Institutionen von Seiten politischer Gemeinde tatsächlich benötigen oder wünschen, braucht es in einem ersten Schritt auch hierzu eine saubere Bestandsaufnahme. Diese liesse sich sicherlich auch sehr gut koppeln mit der Befragung bezüglich Gemeindesaal/Kulturhaus.»

Sinkendes Interesse an Vereinen ist eine Realität

In einem zweiten Schritt könnten laut SVP daraus abgeleitet Massnahmen ergriffen oder Angebote geschaffen werden, die im Sinne einer positiven Entwicklung der Vereins- und Kulturlandschaft förderlich seien. «Hierbei bietet es sich natürlich an, die nun nicht für den Projektierungskredit zum Theaterprovisorium verwendeten Gelder im Sinne einer solchen Investition zu tätigen.»

Wie von Dominik Gemperli erwähnt, wird der Gemeinderat den Bedarf ausloten, wobei die Grundlagenarbeit aktuell im Vordergrund stehe. Es sei auch in seinem Interesse, die tatsächlichen Bedürfnisse von Kulturanbietern und Vereinen zu erfahren. Die Frage, wo und wie die Entwicklung der Vereins- und Kulturlandschaft in Goldach noch gefördert werden könnte, sei schwierig zu beantworten. Die Infrastruktur bezüglich Vereine sei offensichtlich ausreichend, zumindest sei diesbezüglich keine Kritik herangetragen worden. Der Gemeindepräsident betont aber auch, dass man schlicht und einfach nicht alles an den Staat delegieren könne. Das sinkende Interesse am Vereinslebens sei eine gesellschaftliche Realität und der Staat könnennicht alle Probleme lösen.

Region in eine Saal-Entscheidung einbinden

Der Gemeinderat Goldach sei zudem überzeugt davon, dass ein Raumangebot für Kultur und Vereine regional abgestimmt sein müsse und die Bedürfnisse und Angebote der ganzen Region abbilden sollte. Die Zeit von «klassischen Gemeindesälen» sei vorbei, dieses Fazit zeige seines Erachtens die aktuelle Nutzung der bestehenden Angebote ganz deutlich. Insofern interpretiere er die Forderung der Ortsparteien als eine Adressierung an die ganze Region.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

Eine Einschätzung, die auch dem Ansinnen von Sandro Wasserfallen entspricht: «Wie Gemeindepräsident Dominik Gemperli als Reaktion auf den offenen Brief bereits vermerkt hat, sind auch wir von der SVP der Auffassung, dass ein allfällig zusätzlicher Raumbedarf für Kultur und Vereine zwingend regional abgestimmt und die Bedürfnisse und Angebote der ganzen Region abgebildet werden sollen.»

Der Antrag der SVP Zusätzliche Unterstützung Die SVP Goldach bittet in ihrem Antrag den Gemeinderat Goldach bis spätestens zur Bürgerversammlung 2025 mögliche Massnahmen zur Verbesserung der Situation der Vereine und Kulturanbieter mittels deren Befragung zu erfassen und auszuwerten. Sollte sich ein Handlungsbedarf ergeben, wird der Gemeinderat ersucht, Umsetzungsvarianten aufzuzeigen und der Bürgerschaft zu präsentieren.

Hätte unter diesem Gesichtspunkt nicht auch die Abstimmung über den Projektierungskredit für das Theaterprovisorium «regional» betrachtet werden können? «Wir von der SVP sind froh und dankbar, dass das Stimmvolk einen solch weitsichtigen Entscheid gefällt und damit einer nachhaltigeren und sinnvolleren Lösung für die Vereins- und Kulturlandschaft in Goldach den Weg geebnet hat», so Sandro Wasserfallen.