Vereine Der Schulrat Andwil-Arnegg berechnet mit dem neuen Schulhaus nun doch eine Turnhalle: Ein Antrag macht's möglich Der Schulrat soll mit dem Neubau in Arnegg auch ein Mehrzweckgebäude mit Sporthalle planen und kalkulieren. Diesem Antrag hat die Schulbürgerschaft deutlich zugestimmt. Der Schulrat wehrte sich nicht.

Die viel zitierte «grüne Wiese», hier in Arnegg. Der Schulrat Andwil-Arnegg plant für diesen Standort ein neues Schulhaus. Bild: Ralph Ribi (1. September 2020)

Die Planung für ein neues Schulhausgebäude in Arnegg läuft. Der Studienauftrag für Architekturbüros werde in den nächsten Tagen aufgeschaltet, sagte Schulratspräsident Christoph Meier-Meier am Montagabend an der Schulbürgerversammlung Andwil-Arnegg.

Ende 2022/Anfang 2023 soll die Jury das Siegerprojekt küren. Danach folgt die Kostenberechnung – und diese soll nun auch ein Mehrzweckgebäude mit Sporthalle und Bühnensaal enthalten. Die 184 anwesenden Schulbürgerinnen und Schulbürger stimmten einem entsprechenden Antrag zu mit 127 Ja, bei 42 Nein und 12 Enthaltungen. Die Stimmbeteiligung lag bei 6,6 Prozent.

Hallen seien heute schon voll belegt

Antragsteller Richard Stolz erklärte, die bestehenden vier Turnhallen seien alle fast durchgehend belegt. «Wir wissen alle, wie die Bautätigkeit in der Gemeinde ist. Da ziehen Leute zu.» Mit der Planung des neuen Schulhauses sei es ein einfaches, eine Mehrzweckhalle mit zu kalkulieren.

Der Schulrat hatte vom Antrag gewusst und ihn daher bereits diskutiert. Meier-Meier sagte, der Schulrat habe bewusst auf eine Turnhalle verzichtet. Aus Kostengründen und weil die aktuellen Kapazitäten für den Schulbetrieb genügen würden. Die Annahme des Antrags würde jedoch nur einen kleinen Mehraufwand auslösen: Zum Zeitpunkt, wenn das Architekturbüro die Kostenberechnung für die Turnhalle mache. An der Urne können die Schulbürgerinnen und Schulbürger diese dann immer noch ablehnen. Über die Halle wird separat abgestimmt.

«Ich fühle mich verschaukelt»

In der Diskussion meldeten sich auch Gegner der Idee. Einer zweifelte an, ob eine weitere Turnhalle wirklich nötig sei. Ein anderer Schulbürger sagte: «Ich fühle mich verschaukelt.» Die Andwiler hätten dem Standort Arnegg zugestimmt.

«Ich bin mir nicht sicher, wie diese Abstimmung gelaufen wäre, wenn die Turnhalle da schon Thema gewesen wäre.»

Arnegg solle sich an Gossau wenden, wenn es eine neue Mehrzweckhalle wolle. Antragsteller Stolz entgegnete darauf, er habe bei der Doppelturnhalle schon erlebt, wie sich Gossau, Andwil und die Schulgemeinde die Zuständigkeit gegenseitig zugeschoben hätten. «Das ging 14 Jahre so. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal in zwei Monaten.»