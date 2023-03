Verbindung Hängebrücke offiziell eingeweiht: Über 100 Goldacherinnen und Goldacher lassen sich die Festlaune vom Dauerregen nicht vermiesen Kurz vor halb elf Uhr zerschneiden am Sonntagvormittag Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli und Mörschwils Gemeindepräsidentin Martina Wäger das rote Band an der Hängebrücke im Rantelwald. Es sind diese beiden Gemeinden, die durch die 85 Meter lange Konstruktion miteinander verbunden sind.

Zu Alphornklängen und bei Dauerregen hält Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli die Ansprache zur Brückeneinweihung. Bild: Rudolf Hirtl

Pünktlich zur Eröffnung der Hängebrücke im Goldachtobel setzt Dauerregen ein. Aber weder vom Nass, das vom Himmel fällt, noch von den kühlen 6 Grad Aussentemperatur lassen sich die Goldacherinnen und Goldach davon abbringen, in grosser Zahl der Goldach entlang zu spazieren, um den Festlichkeiten beizuwohnen, entweder mit einem bunten Schirm in der Hand und in buntes, regenfestes Gewand gehüllt. Schon von Weitem sind die Klänge des Alphorntrios «Trio - Ahorn» zu hören, das dem Anlass den musikalischen Rahmen verleiht.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli und Mörschwils Gemeindepräsidentin Martina Wäger zerschneiden das rote Band an der Hängebrücke im Rantelwald. Bild: Rudolf Hirtl

«Politiker sind überall gleich, sie versprechen eine Brücke zu bauen - selbst dort, wo es gar keinen Fluss gibt», mit diesem Zitat von Nikita Sergejewitsch Chruschtschow eröffnet Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli die Eröffnungsfeier. Dieses Zitat des sowjetischen Politikers sei augenscheinlich bei der Hängebrücke Goldach im Rantelwald nicht passend. «Erstens wird mit der Brückenkonstruktion tatsächlich ein Fluss überquert und zweitens blieb es nicht beim Versprechen.»

Besonderer Schutz für Uhu und der Wanderfalke

Die Hängebrücke sei eine Attraktion nicht nur für Goldach, sondern für die ganze Region. Dies in einer Zeit, bei der die Naherholung weiter an Bedeutung gewinne. Eine Naherholung, die in wunderbarer Natur stattfinde, in einem geschützten Auengebiet, das vielen Tieren eine Heimat biete. Die Realisierung dieses Vorhabens sei eine grosse Aufgabe gewesen. Um Flora und Fauna zu schützen, hätten viele Abklärungen und Besprechungen stattgefunden.

Die neue Hängebrücke in Goldach: Eine Attraktion für die ganze Region. Bild: Rudolf Hirtl

Den prominentesten Schutz verdienten sich dabei laut Gemperli der Uhu und der Wanderfalke. Mit den schwarz-weissen Bällen, die an den Tragseilen befestigt seien, werde sichergestellt werden, dass keiner dieser seltenen Vögel an der Brückenkonstruktion zu Schaden komme. «Der Weg zur Realisierung dieser wunderbaren Wegverbindung war lang, anforderungsreich und sicher nicht immer ganz einfach», so der Gemeindepräsident.

Die Brücke ist auch ein Symbol der Hoffnung

Doch der Aufwand habe sich gelohnt. Auf 85 Metern Länge könne zehn Meter über dem Wasser die Goldach überquert werden. Eine Brücke verbinde. Das gelte sowohl im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn. Verbindungen seien gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je, wo Kriege und Krisen die Menschen auseinanderbringen und Familien getrennt würden. Gemperli betont: «Metaphorisch ausgedrückt ist also auch die Hängebrücke Goldach im Rantelwald viel mehr als eine Wegverbindung nach Mörschwil. Sie ist Symbol der Hoffnung. Ein besserer Zeitpunkt für die Realisierung einer Brücke hätte denn auch kaum gefunden werden können.»

Zahlreiche Frauen, Männer und Kinder spazieren am Sonntagvormittag über die neue Hängebrücke. Bild: Rudolf Hirtl

Es wackelt ordentlich, wenn viele Leute auf der Hängebrücke sind, und einigen Besucherinnen und Besucherin ist anzusehen, dass ihnen das nicht geheuer ist. «Sie müssen sich keine Sorgen machen», sagt Bernard Braun von der Wälli AG, der über die Brückenkonstruktion informiert. Natürlich schwinge eine derartige Konstruktion bei der Überquerung, doch man könne dieses Erlebnis geniessen, denn die Tragsicherheit sei auch gewährleistet, wenn die Brücke voll mit Menschen sei. «Jedes der beiden Haupttragseile hat eine Tragkraft von 150 Tonnen und ist sicher im Fels verankert», so der Fachmann.

Dauerregen hält die Menschen nicht vom Besuch der Feierlichkeiten ab. Bild: Rudolf Hirtl

Ein derartig einfaches Brückensystem hätten bereits die Inkas vor vielen hundert Jahren verwendet, um sicher Flüsse überqueren zu können. Die Konstruktion sei so effizient, dass heute Hängebrücken von bis zu zwei Kilometer Länge gebaut würden. Bernard Braun sagt: «Die Goldach Brücke sprengt keine Rekorde, sie lässt uns aber den sehr schönen Flusslauf aus einer anderen Perspektive bewundern. »