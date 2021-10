Veloweg Nach Kritik an langer Bauzeit: Vielleicht bleibt Veloweg über St.Galler Sitterbrücke nur bis Ende 2022 gesperrt Der Fuss- und Velosteg an der Sitterbrücke wird verbreitert und erneuert. Während der Bauzeit bleibt er gesperrt für Velofahrende und Fussgänger. Zum Start der umfangreichen Bauarbeiten hat der Stadtingenieur eine gute Nachricht: Vielleicht verkürzt sich die Bauzeit um ein halbes Jahr.

60 Meter hoch, 210 Meter lang: Die Sitterbrücke ist für Fussgänger und Velofahrerinnen bis zum Ende der Sanierungsarbeiten gesperrt. Bild: Raphael Rohner

Schon in der Lehnstrasse warnt ein Schild: «SBB-Sitterbrücke für Fuss- und Veloverkehr ab 4.10.2021 bis Sommer 2023 gesperrt». Der Weg zur Sitterbrücke ist für Velos wie Autos natürlich noch befahrbar. Doch an der Brücke dann grosse rot-weisse Absperrungen. Weder zu Fuss noch mit dem Velo darf man über die Brücke. Aber nicht alle halten sich daran.

Die Absperrungen zur Sitterbrücke wurden schon mehrfach mutwillig entfernt, jetzt sollen sie verstärkt werden. Bild: miz

«Schon wieder wurde die Absperrung entfernt», sagt die Sicherheitschefin der Firma Müller Gleisbau. Sie ist zwar für die Sicherheit im Schienenbereich zuständig, hilft aber auch in anderen Sicherheitsbelangen. Schon in der Nacht auf Freitag wurden die Absperrungen entfernt, vermutlich damit der Weg frei wurde, um mit dem Velo die Brücke zu passieren und nicht den rund zehnminütigen Umweg in Kauf nehmen zu müssen. Jetzt sollen die Absperrungen mit Gittern verstärkt werden. Die Sicherheitschefin stoppt eine Joggerin, die wohl die Schilder übersehen hat. Sie dreht um, joggt die Strasse Richtung Stadt. Die Joggerin habe freundlich reagiert, sagt die Sicherheitschefin. Andere würden ungehalten reagieren und schimpfen, vor allem Velofahrende würden ihrem Ärger über die Sperrung Luft machen.

Die Sanierung des Velo- und Fusswegs an der Sitterbrücke stösst nicht unbedingt auf Begeisterung. Viel Unmut wurde laut, als die Stadt die lange Bauzeit bekanntgab: Von jetzt bis Sommer 2023 soll es dauern, bis der Fuss- und Veloweg neben den Gleisen, hoch über der Sitter, neugebaut und erweitert ist. Er soll dann vier Meter breit sein statt wie heute zwei.

Eine Ersatzbrücke für Velofahrende: Nicht finanzierbar

«Applaus hören wir nicht», sagt Stadtrat Markus Buschor. Er steht am Montagmorgen neben dem Baucontainer an der Sitterbrücke, um die Medien über das Bauprojekt zu informieren. Vor sich die Brücke, über die alle paar Minuten ein Zug donnert – 140 Stundenkilometer schnell, sagt die Sicherheitschefin. Einzelstimmen aus dem Quartier hatten sich gemeldet, sagt Buschor. Einige hätten gefordert, eine Ersatzbrücke zu errichten – nicht realistisch, sagt Buschor, nicht finanzierbar. Klar seien die Betroffenen nicht begeistert über die lange Bauzeit, aber danach habe man doch eine tolle Verbindung.

Stadtrat Markus Buschor und Stadtingenieur Beat Rietmann auf der Sitterbrücke. Der Fuss- und Veloweg ist seit Ende September gesperrt. Bild: Julia Nehmiz (11. Oktober 2021)

Diese wurde bislang von vielen geschätzt: Ausserhalb der Wintermonate nutzen im Durchschnitt täglich 750 Personen mit dem Velo und rund 300 zu Fuss diese Verbindung, hiess es in der Vorlage ans Stadtparlament, als dieses im Oktober 2020 über das Projekt befand. An Spitzentagen, also an einem schönen und warmen Wochenende, würden sogar 1500 Velofahrende und 750 Fussgänger pro Tag gezählt. Jetzt darf dort niemand mehr durch. Der Umweg ist ausgeschildert, rund zwei Kilometer lang, 40 Höhenmeter runter, 40 Höhenmeter rauf, mit dem Velo benötigt man zirka zehn Minuten.

Nachtsperrungen der Brücke für Zugverkehr

Doch warum dauern die Bauarbeiten so lange? Im Vorfeld hatte die lange Sperrung des Fuss- und Velowegs bis Mitte 2023 für heftige Kritik gesorgt. Stadtingenieur Beat Rietmann hat eine gute Nachricht als Antwort:

«Wir versuchen, die Bauzeit zu verkürzen.»

So sei man in Gesprächen mit den SBB, ob die zweite Phase der Nachtarbeiten von Frühjahr 2023 vorgezogen werden könne auf Herbst 2022. Sollte dies möglich sein, wäre die Brücke bereits Ende 2022 fertig. Man warte auf den definitiven Bescheid der SBB, dieser sollte noch im Oktober eintreffen. Ob die SBB dem zustimmen werden? «Wir sind zuversichtlich», sagt Rietmann.

Das freut Ruedi Blumer, Präsident des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS). Er hatte im Vorfeld die lange Sperrung der Brücke für den Langsamverkehr kritisiert. Zu Blumers Forderungen nach Tempo 30 in der Kräzernstrasse, durch welche die Umleitung für Velofahrende führt, und zum Vorschlag nach gratis Velomitnahme im Nahverkehr von St.Gallen nach Gossau und nach Herisau, dazu kann Rietmann noch nichts sagen. Man sei in Abklärungen.

Die Nachtsperrungen sind heikel. Von kurz nach Mitternacht, wenn der letzte Personenzug die Brücke passiert hat, bis morgens 4.30 Uhr muss für gewisse Arbeiten die Sitterbrücke für den Güterverkehr gesperrt werden. Zwei Jahre vorab muss das bei den SBB angemeldet werden. Nächste Woche werden die ersten Nachtbauarbeiten durchgeführt, es muss eine Schutzwand zwischen Gleis und Fussweg errichtet werden.

Das Baugerüst am Sitterviadukt wird aufgebaut, es wird später von den Kragträgern der Brücke herabhängen. Bild: Julia Nehmiz

Ein drei Meter hoher Suizid-Schutzzaun

Jetzt wird das Baugerüst aufgebaut. Es wird an der Brücke herabhängen. In einer zweiten Phase werden die bestehenden Geländer abgebrochen. Dann werden die Verankerungsköpfe aus Beton erstellt. Denn der neue Fuss- und Velosteg wird auf neuen sogenannten Kragträgern zu liegen kommen. Diese werden zwischen den alten Kragträger in der Brücke verankert. Man habe sich für diese Variante entschieden, da dies bezüglich Kosten und bezüglich Interessen von Denkmalschutz und SBB am besten sei. Der neue Fuss- und Velosteg bekommt zudem ein drei Meter hohes Sicherheitsnetz am Brückengeländer. Die Sitterbrücke hat sich zu einem Suizid-Hotspot entwickelt, von 2009 bis 2019 stürzten dort acht Personen in den Freitod.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,3 Millionen Franken. 1,2 werden durch das Agglomerationsprogramm finanziert, 2,2 Millionen übernimmt der Kanton, 1,8 Millionen zahlt die Stadt.