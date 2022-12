Veloschnellroute Die Berg-und-Tal-Fahrt hat ein Ende: Der Neuhofweg in St.Gallen-Winkeln soll velofreundlicher werden Derzeit befindet sich ein Projekt zum Neuhofweg in der Mitwirkung. Der Weg soll velofreundlicher werden, mit weniger Steigungen.

Erst führt der Neuhofweg abwärts, nur um danach wieder anzusteigen. Bild: Gabriela Hagen

Ein Teilstück der Veloroute in St.Gallen-Winkeln gleicht einer Berg-und-Tal-Fahrt. Vom Bahnhof Winkeln führt die Strecke in einer Kurve steil hinauf auf die Hügelkuppe neben dem Bahngleis, kurz darauf steil hinab zu einer Unterführung, zurück auf die Hügelkuppe und dann sanft abwärts. Der Neuhofweg soll nun aber velofreundlicher werden. Heisst: Mit weniger Steigungen.

Der Weg soll ausserdem beleuchtet, asphaltiert und verbreitert werden. Für Fussgängerinnen und Fussgänger ist ein separater Kiesweg vorgesehen mit Bänkli, wie es in einem Bericht des städtischen Tiefbauamts heisst. Zum Projekt läuft bis am 23. Januar ein Mitwirkungsverfahren. Interessierte können die Pläne unter partizipieren.stadt.sg einsehen und dort der Stadt ihre Kritik oder Anregungen zurückmelden.

Rampe zur Unterführung wird zurückgebaut

Der Neuhofweg ist ein Abschnitt der Veloschnellroute von Winkeln bis ins Quartier Stephanshorn. Die Veloschnellroute wird Schritt für Schritt umgesetzt und soll den Veloverkehr fördern. Ziel der Stadt ist es, dass sich die Anzahl Strecken, die mit dem Velo zurückgelegt werden, bis 2040 im Vergleich zum Wert von 2010 verdoppeln.

Als Teil der Veloschnellroute wird derzeit auch die SBB-Sitterbrücke verbreitert und der angrenzende Gübsenweg mit separatem Fussweg neu gestaltet. Der rund 900 Meter lange Neuhofweg soll analog ausgebaut werden.

Kernstück der Weganpassung ist der Abschnitt bei der Unterführung zur Mövenstrasse. Der Veloweg soll auf der Hügelkuppe bleiben, also hier nicht mehr zur Unterführung abfallen. Die östliche Rampe, also jene Richtung Stadt, soll zurückgebaut werden. Das heisst: Fussgängerinnen und Fussgänger, die von Winkeln her unterwegs sind, können sie noch benutzen. Passantinnen und Passanten, die vom Gübsenweg her zur Mövenstrasse möchten, benutzen die Bahnunterführung beim Familiengarten Bildweiher.

Rot eingezeichnet sind der neue Velo- und Gehweg: Die Unterführung zur Mövenstrasse (links im Bild) ist nur noch von Winkeln her erschlossen. Wer vom Gübsenweg her kommt, nimmt die Bahnunterführung beim Familiengarten (rechts im Bild). Screenshot: Stadt St.Gallen

Heute führt der Weg beim Hofgebäude über einen gepflasterten Vorplatz. Neu soll der Weg mit Abstand am Gebäude angelegt werden. In diesem Bereich ist zudem ein direkter Fussweg zur Gübsenstrasse geplant. Hier ist angedacht, diesen als Wiesenpfad zu gestalten.

Zur Beleuchtung sind auf der Nordseite des Wegs, also Richtung Bahngleis, Strassenlampen vorgesehen. Die Lichtverschmutzung solle möglichst klein gehalten werden, heisst es im Bericht. Zwischen Fuss- und Veloweg sollen Magerwiesen angelegt werden. Geplant ist, verschiedene Bäume und Wildhecken zu pflanzen. Zudem soll der westliche Teil des Neuhofbachs offengelegt werden.

Nach dem Mitwirkungsverfahren wird das Tiefbauamt das Vorprojekt abschliessen und das Bauprojekt ausarbeiten. Dieses wird voraussichtlich in einem Jahr aufgelegt. Läuft alles nach Plan, könnte der Bau im Frühling oder Sommer 2024 beginnen.