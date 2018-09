Velofahrerin in St.Gallen verletzt

Am Kopf verletzt hat sich am Dienstag eine Velofahrerin bei einem Selbstunfall beim Güterbahnhof in St.Gallen. Die 53-Jährige war beim Anfahren an einem Lichtsignal gestürzt. Sie musste in die Notfallaufnahme eingeliefert werden.