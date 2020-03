Velo, Wandern und Wein: Die Donnerstag-Gesellschaft Thal hat dieses Jahr einiges auf dem Programm Nebst dem Bildervortrag über eine Velo-Weltreise erwarten Besucher auch Komik und Kulinarisches.

Tobias Woggon bereist mit seinem Mountainbike die ganze Welt. Bild: pd

Das Jahresprogramm der Donnerstag-Gesellschaft (DG) Thal kann sich für einen Verein auf Gemeindeebene sehen lassen: Eine Reportage von FIFA- Schiedsrichter Nikolaj Hänni, Komik und verblüffendes Schwindeln von Comedian Michel Gammenthaler oder eine Musikshow inklusive Alphorn von Enrico Lenzin, der auch schon in Russland und Venezuela aufgetreten ist.

So alt wie die Bundesverfassung

Der Thaler Kulturverein ist nicht irgendeine Dorftruppe: Er darf auf eine 171-jährige Geschichte zurückblicken und ist somit nicht nur beinahe so alt wie die Schweizer Bundesverfassung, sondern vermutlich auch einer der ältesten Vereine der Ostschweiz.

Drei Tage nachdem sich in Bern die Vertreter der Kantone trafen um zum ersten Mal die sieben Bundesräte zu wählen, versammelten sich im Gasthaus Kreuz in Thal «eine Anzahl Männer» und «sprachen ziemlich einstimmig den Wunsch aus, eine geschlossenen Abendgesellschaft zu gründen» – so steht es in einem Büchlein, geschrieben zum 150-jährigen Jubiläum 1998.



«Wir haben uns mittlerweile einen Ruf erarbeitet»

Peter Hensel mit der Chronik der DG. Bild: Rudolf Hirtl

Heute hat die DG 232 Mitglieder aus Thal und der Umgebung, die meisten davon sind Familien und Senioren. Die Vorstandsmitglieder treffen sich acht Mal im Jahr und sammeln Ideen oder planen Anlässe. Und das seit Jahren sehr erfolgreich. Präsident Peter Hensel ist sich sicher: «Die Donnerstag-Gesellschaft Thal hat sich mittlerweile einen Ruf erarbeitet. Die Kabarettisten tauschen sich aus und kennen uns mittlerweile.» Ausserdem erhalte die DG Thal immer wieder Anfragen von regionalen Künstlern. «So ist es uns möglich, eine Plattform für Top-Acts zu günstigen Konditionen zu bieten», sagt Hensel weiter.



Neben Visiten von Alphornbläser Enrico Lenzin, der am 20. März den Auftakt für dieses Jahr macht, und dem Künstler-Ehepaar Gaby und Henry Camus ist das Highlight im Programm die sogenannte «KuThaBrüWa» – kurz für kulinarische Thaler Brückenwanderung – die am 6. Juni stattfindet. Hensel sagt:

«Wir wollten unsere drei Thaler Bäche und den hier produzierten Wein in einen Anlass packen.»



Herausgekommen ist eine sechsstündige Wanderung, die gelegentlich für Weinverkostungen pausiert wird. Abgerundet wird der Anlass mit musikalischer Unterhaltung der Band The Acoustic 4. Hensel rechnet mit mehreren Hundert Teilnehmern. Ein weiterer Höhepunkt stellt die Multimediashow von Tobias Woggon dar. Der Mountainbiker bereist seit Jahren die Erde und teilt seine Fotos am 25. September im OZ Thal mit dem Publikum.

Die Vorbereitungen fürs Programm 2021 sind bereits im vollen Gange. «Geplant ist ein Comedy Tag mit drei Künstlern, die medial bekannt sind», sagt Hensel. Das Ziel sei, sich stetig weiterzuentwickeln und immer wieder Neues auf die Beine zu stellen. So, wie man das in den vergangenen 171 Jahren gemacht hat.