VBSG unglücklich mit geplanten Strassenverengungen - Am Sonntag stimmen die Wittenbacher über Strassensanierungskredit ab Diesen Sonntag wird in Wittenbach über den Sanierungskredit für die Grüntalstrasse abgestimmt. Kurzfristig gibt es eine Projektänderung. Gleichzeitig zeigt sich, dass die VBSG nicht alle Massnahmen begrüssen. Roger Fuchs

Die geplante Sanierung der Grüntalstrasse ist ein Paket aus verschiedenen Massnahmen. (Bild: Ralph Ribi (25.6.2019)

5,5 Millionen Franken will der Gemeinderat von Wittenbach in die Neugestaltung und Sanierung der Grüntalstrasse investieren. Am Sonntag stimmt das Volk über den Kredit ab. Beim Projekt handelt es sich um ein Gesamtpaket mit vielen Einzelmassnahmen – angefangen von Belagsverbesserungen über einen kombinierten Rad- und Gehweg, die Trennung von Regen- und Abwasser bis hin zur Sanierung des Leitungsnetzes und der Strassenbeleuchtung. Die Bauarbeiten sollen Anfang 2020 starten.

Kurz vor der Kreditabstimmung kommt es zu einer Anpassung. Anders als im Abstimmungsbüchlein abgebildet, soll bei der Ausfahrt der Parkplätze der Sportanlage Sonnenrain kein Rechtsvortritt realisiert werden. «Damit schaffen wir ein einheitliches Regime für die ganze Grüntalstrasse», begründet Gemeinderat Christophe Wäspi, Ressortverantwortlicher für Infrastruktur. Der Rechtsvortritt bei der Sturzbüchelstrasse werde ebenfalls aufgehoben. Gemäss Wäspi wurde intern geprüft, ob eine solch kurzfristige Änderung zulässig sei. «Es ist so, dass das Projekt erst nach der Zustimmung zum Kredit zu einem Auflageprojekt ausgearbeitet wird», hält Wäspi fest. Erst dann dürfe man nichts mehr verändern. Ausserdem sei es so, dass es sich bei diesem Rechtsvortritt nicht um den wesentlichsten Faktor handle, der für oder gegen das Projekt spreche.

Busunternehmen spricht von grossen Nachteilen

Seitens der Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) fühlt man sich gemäss Unternehmensleiter Ralf Eigenmann nicht befugt dazu, das Projekt Grüntalstrasse zu befürworten oder abzulehnen. Ihre Stellungnahme würden sie als Sicht aus der Praxis verstehen. Daraus geht hervor, dass man sich zwar auf die neuen Situationen ausrichten werde, eine Fahrbahnbreite von 5,90 Metern aber als «sehr eng» beurteilt.

Dass es bei der Sturzbüchelstrasse, dem Schwimmbad und beim neuen Schulhaus Fahrbahnverengungen mit nur 3,70 Metern Breite geben soll, wertet Eigenmann als grossen Nachteil:

«Wenn wir gefragt würden, würden wir empfehlen, wenigstens diese Verengungen nicht zu realisieren.»

Man rechne mit zu viel Zeitverlust durch Abwarten des Gegenverkehrs. Zudem seien Kreuzungsmanöver vor allem im Bereich des neuen Schulhauses kaum möglich, da der Stauraum zwischen den zwei Einengungen sehr kurz gehalten sei. Die grösste Herausforderung liege darin, dass man ab 2020 die Strecke mit Doppelgelenkbussen befahre. Bei Strassenverengungen müssten sie dann weiter ausholen. «Dann wird ein Kreuzen auf jeden Fall unmöglich, auch mit 20 km/h», so Ralf Eigenmann.

Keine optimale Lösung für alle

Bei der Gemeinde weiss man um die Herausforderungen für die VBSG. «Doch ein solches Projekt hat so viele Involvierte, dass es kaum eine optimale Lösung für alle gibt», sagt Christophe Wäspi. Der Hauptfokus des Gemeinderats gehöre der Sicherheit und Verkehrsberuhigung.