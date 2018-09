VBSG bauen mehr Oberleitungen für mehr Batteriebetrieb

In St.Gallen sollen in den kommenden zwei Jahren weitere Teile des VBSG-Netzes elektrifiziert werden. Während Genf neuerdings Busse einsetzt, die ganz ohne Oberleitungen fahren, will St. Gallen am bewährten System festhalten – zumindest teilweise.