VANDALISMUS Warum ein Mann beim Steinacher Gemeindehaus die Scheiben einschlägt und wie die Gemeinde darauf reagiert Im November und im Januar wurden Scheiben beim Steinacher Gemeindehaus zertrümmert. Um solche Vorfälle und Littering zu verhindern, will die Gemeinde das Areal mit Videokameras ausstatten. Erstaunlich dabei: Die Polizei kennt den Täter.

Bild von der eingeschlagenen Türe des Liftes. Fritz Heinze

Schon wieder zertrümmerte Glasscheiben am Steinacher Gemeindehaus: Das Gebäude wurde bereits zweimal durch Vandalenakte beschädigt. Im November wurde die Türe des Liftes eingeschlagen. In der Nacht auf den 3. Januar passierte es erneut, diesmal waren die Scheiben am Haupteingang betroffen. Passantinnen und Passanten konnten den Täter davon abhalten, noch mehr Schaden anzurichten.

Um der Zerstörungswut ein Ende zu setzen, hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen, das Gemeindehaus mit Videokameras auszustatten. Diese Form der Überwachung soll, laut dem Mitteilungsblatt «Steinach aktuell», solchen Vorfällen künftig präventiv entgegenwirken und helfen, die Täterschaft zu überführen.

Schon die zweite Videoüberwachung in Steinach

Auf dem Schulareal in Steinach wurde vor rund zwei Jahren bereits eine Videoüberwachung installiert. «Da zwischen Gemeinde und Schule eine Datenverbindung besteht, kann die bestehende Anlage erweitert werden», sagt Gemeinderatsschreiber Reto Schneider. Dadurch sei kein neuer Rekorder nötig. Die Kosten für die Kameras und die Installationen werden sich auf rund 8000 Franken belaufen.

Bild von der eingeschlagenen Scheibe beim Haupteingang des Gemeindehauses. Fritz Heinze

Dass Steinach das Gemeindehaus videoüberwachen lässt, ist auf den ersten Blick erstaunlich. Denn die Gemeinde müsste wissen, wer ihr zweimal die Scheiben eingeschlagen hat. Es ist ein Mann, der kein Geheimnis aus seiner Wut gegen die Gemeinde Steinach macht, die ihn vor etwa einem Jahr vorübergehend verboten hatte, das Gemeindegebiet zu betreten. Er habe sich damals gegenüber Anweisungen der Verwaltung renitent verhalten, sagt Gemeindepräsident Michael Aebisegger.

Sehr schlecht zu sprechen ist der Mann auch auf seinen Vater, seine Beiständin oder einen Gastrobetreiber, der ihn bei der Polizei angeschwärzt hat. Ihnen allen hat er auch die Scheiben eingeschlagen beziehungsweise das Auto demoliert, weil er sich von ihnen ungerecht behandelt und um ein menschenwürdiges Leben betrogen fühlt. Es sei sein Recht, sich mit Gewalt gegen all die Zumutungen zu wehren, die er jahrelang habe ertragen müssen. Genug sei genug.

Der Täter ist der Polizei bekannt

Er sei eigentlich ein friedlicher Mensch, aber jetzt müsse er sich zur Wehr setzen, sagt der Mann. Er ist der Polizei bestens bekannt. Ihr gegenüber hat er seine Taten nach eigenen Angaben sogar angekündigt. Sie nahm ihn nach dem zweiten Anschlag diesen Monat auch fest. Dass der Mann auch für den ersten Vorfall in Steinach im letzten November verantwortlich sein soll, ist weder der Polizei noch der Gemeinde bekannt, wie Nachfragen bei beiden ergeben haben. Die «Thurgauer Zeitung» ist mit dem Mann seit Monaten in Kontakt.

Es gehe bei der Videoüberwachung auch um mehr Sicherheit für die Gemeindeangestellten und die Bekämpfung von Littering, sagt Gemeindepräsident Aebisegger. Der Treppenaufgang zu den Büros der Verwaltung sei ein geschützter Bereich, wo sich immer wieder Personen aufhalten würden, die viel Abfall hinterlassen. In der Schule sei die Situation ähnlich gewesen. Mit der Installation von Kameras dort sei es viel besser geworden.