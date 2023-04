Vandalismus Sinnfreies Treiben am Rorschacher Seeufer: Jugendliche beschädigen Bäume mit Äxten – und in Goldach fressen Biber sie an Im Gegensatz zu Goldach muss Rorschach seine Bäume am See nicht gegen Biberfrass schützen. Beschädigt werden Bäume dort aber trotzdem: von Jugendlichen, die sich als Holzfäller versuchen.

Jugendliche «Schnitzkünstler» haben unübersehbare Spuren hinterlassen. Bild: Rudolf Hirtl

Wer der Goldach entlang durch das Horner Wäldli hinunter zum Seeufer spaziert, sieht an den angeknabberten Ästen und Bäumen, dass der Biber auch hier angekommen ist. Am Goldacher Lido, zwischen Rietli und Seebad, wurden in den vergangenen Tagen verschiedene Baumgruppen und Wiesenbereiche mit Maschendraht umzäunt.

Dies allerdings nicht, um Bäume etwa vor den Zähnen des Bibers zu schützen. «Die Natur bekommt etwas Unterstützung, wir werden in den nächsten Tagen standortgerechte Hecken und Büsche pflanzen und die Naturverjüngung der vorhandenen Vegetation etwas erleichtern. Um der Pflanzung etwas mehr Chancen zu geben, haben wir diese eingezäunt», sagt Hansruedi Geser, Leiter des Goldacher Werkhofs.

Aktivitäten der Biber werden beobachtet

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass frisch gesetzte Jungpflanzen ausgerissen werden oder schlimmstenfalls dazu benutzt werden, um Cervelats übers Feuer zu halten. Wegen des unebenen Bodens lässt sich nicht verhindern, dass die Lücke zwischen Maschendrahtzaun und Wiese teilweise bis zu 20 Zentimeter hoch ist. Biber könnten also leicht durchschlüpfen, um sich die jungen Bäume schmecken zu lassen.

In die mit Zäunen geschützten Bereiche am Goldacher Lido ... Bild: Rudolf Hirtl

... werden in den kommenden Tagen junge Bäume gepflanzt. Bild: Rudolf Hirtl

«Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Biber sind in den vergangenen Wochen am See und vor allem an der Goldach aktiv unterwegs. Der Förster wird da und dort Schutzmassnahmen für junge Bäume treffen müssen, damit diese überleben und wachsen können», so Geser. Notfalls würden die Lücken geschlossen.

In Rorschach ist nicht der Biber das Problem

Auf der Arionwiese in Rorschach wurden mehrere Jungbäume gesetzt, um den bestehenden Baumbestand mittelfristig erhalten zu können. Die Stämme wurden zwar mit weisser Kalkfarbe bestrichen, um sie vor Temperaturschwankungen und Sonnenbrand zu schützen, eingezäunt sind sie aber nicht. «Das ist nicht nötig, es mündet hier kein Fluss in den See, weshalb wir auch kein Problem mit Bibern haben», sagt Michael Heggli, Leiter der Stadtgärtnerei.

Jugendliche beschädigen Bäume am Rorschacher Seeufer. Bild: Rudolf Hirtl

Die Probleme am Rorschacher Seeufer seien vielmehr von Menschenhand verursacht. «Wir haben Jugendliche, die uns mit Äxten Bäume kaputt machen», so der Stadtgärtner. «Sie beschädigen Bäume fast wie Biber, nur etwas anders», fügt er sarkastisch an. Das komme leider immer wieder vor.