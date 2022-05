Vandalismus «Als Beizer ist man vor nichts gefeit»: Immer mehr Stadtlokale klagen über Randalierer – Gastro St.Gallen reagiert mit wütendem Instagram-Post Die Beizen in der Stadt haben ein Problem: Ihre Tische und Stühle im Aussenbereich werden regelmässig umgeworfen und teilweise auch kaputtgemacht. Das sei ein absolutes No-Go, sagt René Rechsteiner, der Präsident von Gastro Stadt St.Gallen.

An einem frühen Sonntagmorgen ist dieser Anblick keine Seltenheit. Bild: PD

Man stelle sich Gruppen von Partygängerinnen und Partygängern vor, die am Wochenende in der Stadt unterwegs sind und wahllos die Ausseineinrichtung von Restaurants demolieren. In St.Gallen kennt man das noch von den Osterkrawallen. Für viele Beizerinnen und Beizer sind solche Verwüstungen jedoch immer noch bittere Realität.

Darauf machte der Gastronomenverband der Gallusstadt am Wochenende auf Instagram aufmerksam, indem er ein entsprechendes Bild postete. Darauf war das Stadtsanktgaller Restaurant «Geschmackslokal» zu sehen. Sämtliche Stühle und Tische vor der Beiz wurden umgeworfen. Unter dem Bild schreibt der Verband:

«LIEBE NACHTSCHWÄRMER ... wir müssen reden!!!»

Im Post beschwert sich Gastro Stadt St.Gallen über die Vandalen: «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ständig das Beste und arbeiten meist länger als gefordert wird. Da können wir alle gerne auf Zusatzaufwände für Aufräumaktionen nach einem solchen Exzess verzichten.» Zum Schluss noch ein Appell:

«Bitte erinnert euch das nächste Mal daran, dass fremdes Eigentum respektiert werden muss und nicht mutwillig zerstört oder beschmiert werden darf.»

Alkohol und Gruppendruck

Jetzt, wo wieder viele Leute auf den Gassen unterwegs sind, komme es häufiger vor, dass sich Nachtschwärmer an fremdem Inventar vergreifen, sagt René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. «Meistens geschieht so etwas zwischen 2 und 4 Uhr morgens», sagt er.

«Dann werden auch Flaschen geworfen und die Scherben auf dem Boden gelassen. Das ist überhaupt nicht lustig.»

René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und Wirt vom Bierfalken. Bild: Ralph Ribi

Auch bei seinem Lokal, dem Bierfalken, seien schon öfters solche Vandalen vorbeigekommen. «Alles, was wir draussen zusammenbinden, wird wieder auseinandergerissen», sagt er. «Letzte Woche wurden unsere Sonnenschirmständer ans Strassenende getragen und dort gelassen», so Rechsteiner.

«Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird bewegt. Man ist vor nichts gefeit.»

Er, der am Sonntagmorgen oft in der Stadt unterwegs ist, sei jeweils erschrocken über die Verhältnisse: «Der Reinigungsdienst beginnt zwar schon um vier, doch auch am späteren Morgen liegt auf den Strassen noch sehr viel rum.»

«Überall Glasscherben und Abfall. Das ist ein No-Go.»

Am Schlimmsten sei es dort, wo sich das Partyvolk jeweils aufhält. Sprich, an der Brühlgasse in der Nähe vom «Trischli» und beim Bermudadreieck.

Laut Rechsteiner ein «Kinderstubenproblem»

Rechsteiner führt dieses Verhalten auf verschiedene Dinge zurück: «Erstens Alkohol, zweitens die Gruppendynamik.» Zudem sei es ein «Kinderstubenproblem». «Wenn sich die Leute so dermassen vergessen, dann gab es wohl Schwierigkeiten in der Erziehung», sagt Rechsteiner.

Haben diese Exzesse auch mit der Euphorie nach den Covid-Lockerungen zu tun? Nein, meint Rechsteiner: «Das war auch schon vorher so.» Nur während der Pandemie sei das nicht passiert. «Da hatten wir dafür andere Probleme», sagt er.

Mit dem Post wolle der Verband an die Nachtschwärmer appellieren. «Wir hatten etwa 800 Klicks auf den Beitrag, das zeigt, dass es die Leute interessiert», so Rechsteiner. «Wir haben es sehr human formuliert, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu giessen.» Aber man müsse auch mal Klartext reden: «Denn wenn das nicht bessert, sind die finanziellen Aufwände so gross, dass es zu Verteuerungen kommt. Und dann leiden auch die Anständigen.»