Uzwil Nach Selbstunfall: Fahrer unbestimmt verletzt, Beifahrer stirbt trotz Reanimation – eine Person auf der Flucht Am Freitag ist es in Uzwil zu einem Selbstunfall eines Autos gekommen. Ein 27-jähriger bulgarischer Beifahrer verstarb auf der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer wurde unbestimmt verletzt. Ein weitere unbekannte Person flüchtete verletzt.

Der weisse VW Golf Variant in dem die Personen verunfallten. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) Ein 24-jähriger Mann fuhr am Freitag gegen 2 Uhr mit seinem Auto von Oberuzwil in Richtung Oberbüren. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Auto. Es drehte sich und prallte in die Ecke eines Hauses. Das Auto wurde stark deformiert. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, konnten weder der Fahrer noch der Beifahrer das Auto aufgrund ihrer Verletzungen verlassen.

Die erste am Unfallort eintreffende Patrouille der Polizei begann mit der Reanimation des Beifahrers. Diese wurde durch die dann eintreffende Feuerwehr fortgesetzt. Schliesslich stellte der Notarzt den Tod des im Kanton Thurgau wohnenden Beifahrers fest.

Weitere Rettungskräfte konnten den Fahrer aus dem Auto bergen. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Eine im Moment unbekannte Person versuchte die Beifahrertüre zu öffnen, was ihr aber nicht gelang. Sie flüchtete anschliessend in Richtung Oberbüren. Aufgrund der aufgefundenen Blutspuren auf der Strasse dürfte sie verletzt sein.

Das Auto prallte in die Ecke eines Hauses. Bild: Kapo SG

Auch Personenspürhund eingesetzt

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei rückten zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die zuständige Feuerwehr sowie der Staatsanwalt aus. Ein Personenspürhund und eine Drohne der Polizei wurden für die Suche nach der verletzten und flüchtenden Person aufgeboten. Die Strasse musste mehrere Stunden durch die Feuerwehr gesperrt und umgeleitet werden.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Fahrverhalten des weissen VW Golf Variant, mit SG-Kontrollschilder oder über eine verletzte Person machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058-229-81-00, zu melden.