Urteil In Zugtoiletten gesprayt und Sachschaden von 27'000 Franken angerichtet: Kreisgericht St.Gallen verurteilt Sprayer Ein 22-Jähriger stand vor Gericht, weil er rund 80 Objekte versprayt hatte. Der Einzelrichter verurteilte ihn zu einer Busse und anerkannte Zivilklagen an.

Der Beschuldigte versprayte unter anderem Zugtoiletten, Bushäuschen und Fassaden. Bild: Getty

Der 22-jährige Schweizer war an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen mehrheitlich geständig, dass er zwischen März 2018 bis April 2019 bei rund 80 Objekten Schriftzüge sprayte und malte. Es handelte sich vor allem um Zugtoiletten, andere öffentliche WC-Anlagen, Häuschen an Bushaltestellen, Elektroverteilerkästen, Fassaden, Unterführungen, eine Friedhofsmauer und weitere Objekte. Sprayend unterwegs war er hauptsächlich in Gossau, aber auch anderen Orten in der Deutschschweiz. Laut Anklage entstand Sachschaden von 27’690 Franken.

Eltern stellten ihn als 18-Jährigen vor die Tür

Der Beschuldigte erklärte in der Befragung des vorsitzenden Richters, warum es zu den Straftaten kam. In jungen Jahren habe er eine schwierige Phase durchlebt. Die Probleme hätten dazu geführt, dass er mit 18 Jahren von seinen Eltern vor die Türe gestellt worden sei. Seinen Schilderungen zufolge wusste er damals nicht, wohin sein Lebensweg gehen soll, liess sich von falschen Leuten beeinflussen, kiffte viel, nahm gelegentlich Kokain und Amphetamine zu sich und brach Lehren ab.

In der Zwischenzeit habe er wieder Boden unter den Füssen gefunden, betonte der junge Mann. Er wolle für den Schaden aufkommen, sofern er von ihm angerichtet worden sei. Allerdings sei er nicht der Urheber von allen der ihm vorgeworfenen Sprayereien.

Sprayer bereue seine Taten

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Verurteilung wegen qualifizierter Sachbeschädigung sowie Übertretung des Betäubungsmittel- und des Personenbeförderungsgesetzes. Sie sah eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten, eine Verbindungsbusse von 3000 Franken und eine Busse von 700 Franken als schuldangemessen.

Der Verteidiger verlangte einen Schuldspruch wegen mehrerer einfacher statt qualifizierter Sachbeschädigung. Bei der Strafzumessung sei zudem zu berücksichtigen, dass bei vielen Sprayereien geringfügiger Sachschaden entstanden sei. Sein Mandant habe im Untersuchungsverfahren von Anfang an kooperiert. Seine Reue sei umfassend und echt, seine Familienverhältnisse hätten sich stabilisiert.

Als Strafe sei eine bedingte Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr und eine milde Busse auszusprechen. Die Zivilforderungen seien bis auf drei Ausnahmen zu verneinen, da sie nicht genügend ausgewiesen seien. Somit sei der Beschuldigte lediglich zu verpflichten, Sachschaden in der Höhe von rund 2500 Franken zu zahlen.

Urteil fällt vergleichsweise milde aus

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den jungen Mann wegen mehrfacher einfacher Sachbeschädigung sowie Übertretung des Betäubungsmittel- und des Personenbeförderungsgesetzes. Es belegte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 30 Franken und einer Busse von 300 Franken. Das Urteil sei unter anderem deshalb relativ milde ausgefallen, weil der Beschuldigte Reue zeige, geständig sei und sich in den letzten drei Jahren wohlverhalten habe, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil.

Von den Zivilforderungen schützte das Kreisgericht 32 Beträge mit einer Gesamtsumme von rund 12’000 Franken. Bei 27 Zivilklagen merkte es die Anerkennung vor. Einen kleinen Teil verwies es auf den Zivilweg. Zudem muss der Beschuldigte Verfahrenskosten in der Höhe von rund 23’000 Franken zahlen.