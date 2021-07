Urteil Einbrecher auf Tour: Kantonsgericht St.Gallen reduziert Gefängnisstrafe Zwei Männer aus Albanien appellierten gegen die Höhe ihres Strafmasses. Sie wurden für bis zu 38 Einbrüche verantwortlich gemacht.

Die Männer wurden beschuldigt, 38 bzw. 26 Einbrüche und Einbruchsversuche verübt zu haben. Bild: imago images

Die Beschuldigten waren in wechselnder Besetzung mit anderen Mittätern unterwegs auf Einbruchstour durch die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Er sei in die Schweiz gekommen, um Arbeit zu finden, erklärte der 42-Jährige. Er war früher bereits in Spanien, Frankreich und Österreich wegen Einbrüchen im Gefängnis gesessen, im Berufungsverfahren. Es sei jedoch unmöglich gewesen, ohne entsprechende Bewilligung zu arbeiten.

Das Kreisgericht St.Gallen hatte ihn 2019 zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem sprach es eine Landesverweisung von zwölf Jahren aus. Als Grund für die mindestens 38 Einbruch- und Einschleichdelikte zwischen September 2014 und November 2016 gab der Beschuldigte aus Albanien an, er habe in jener Zeit Drogen genommen und sei unter grossem Stress gestanden. Bis er 30 Jahre alt gewesen sei, habe er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Dann sei er 2005 in Spanien zum ersten Mal verhaftet und verurteilt worden, obwohl er nichts gemacht habe. Dies habe ihn kaputtgemacht.

Er wisse, dass die Einbrüche ein Fehler gewesen seien und würde eigentlich auch die Strafe akzeptieren. Doch werde durch seinen Gefängnisaufenthalt nicht in erster Linie er, sondern seine Familie bestraft. Dadurch könne er seine Tochter und seine Mutter nicht unterstützen.

Einen falschen Weg eingeschlagen

Ähnlich sagte der zweite Beschuldigte aus. Auch er gab an, in Spanien wegen eines Autodiebstahls und in Deutschland wegen Einbrüchen vorbestraft zu sein. Zudem war der 35-jährige Albanier wegen der Einbruchsdelikte in Liechtenstein in Österreich im Gefängnis gesessen. Und auch er erklärte, er sei in die Schweiz gekommen, um zu arbeiten, habe dann aber einen falschen Weg eingeschlagen.

Ihm wurden in der Schweiz 26 Einbrüche oder Einbruchsversuche im Zeitraum von September 2015 und November 2016 vorgeworfen. Die Vorinstanz hatte ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einer Landesverweisung von ebenfalls zwölf Jahren verurteilt.

Zwei Strafen zusammen ergeben fast zwölf Jahre

Sein Mandant bestreite die ihm vorgeworfenen Straftaten nicht, sondern empfinde die Höhe des Strafmasses als zu hoch, erklärte der erste Verteidiger. Der Beschuldigte verstehe nicht, weshalb er für die Delikte im Fürstentum separat verurteilt worden sei und die Strafe in Österreich absitzen müsse. Bei der Strafzumessung müsse die Verurteilung im Nachbarland strafreduzierend mitberücksichtigt werden. Diese sei exorbitant hoch ausgefallen. Es gehe nicht an, dass die beiden Strafen zusammen fast zwölf Jahre Freiheitsentzug für den Beschuldigten bedeuteten.

Sein Klient habe nicht gewusst, dass er sich im Fürstentum und nicht in der Schweiz aufhalte, da es keine eigentliche Grenze gebe. Deshalb gehe es hier um eine Tateinheit. Ausserdem sei der Deliktsbetrag zu hoch berechnet worden. Der Verteidiger verlangte eine Reduktion der Freiheitsstrafe auf zwei Jahre und der Landesverweisung auf fünf Jahre. Der zweite Verteidiger schloss sich in mehreren Punkten seinem Vorredner an. Er beantragte für seinen Mandanten eine teilbedingte Freiheitsstrafe von unter drei Jahren, wobei lediglich ein halbes Jahr zu vollziehen sei. Zur Landesverweisung stellte er keinen Antrag.

Reduktion um drei beziehungsweise zwei Monate

Der Staatsanwalt plädierte für die Abweisung der Berufungsanträge. Faktisch gehe es nicht um eine Gesamtstrafe von bis zu zwölf Jahren, da die Beschuldigten bereits vorzeitig aus dem Strafvollzug in Österreich entlassen worden seien. Die Vorinstanz habe ein korrekt begründetes Urteil gefällt.

Das Kantonsgericht St.Gallen milderte das Strafmass der beiden Einbrecher nur ganz leicht. Für den älteren hat es sich um drei Monate auf fünf Jahre reduziert, für den jüngeren um zwei Monate auf drei Jahre und zehn Monate.