Urnenabstimmung Weil ein Minus von einer halben Million Franken droht: Horner Gemeinderat möchte den Steuerfuss erhöhen Coronabedingt findet keine Budgetgemeindeversammlung statt. Diskussionsbedarf hätten die Horner jedoch genug. Wird der Antrag um die Steuerfusserhöhung jetzt an der Urne versenkt?

Die Stimmberechtigten von Horn werden am Sonntag, am 24. Januar, an die Urne gerufen. Bild: Christian Schwier – Fotolia (18. Oktober 2016)

Das Budget für das Jahr 2021 der Politischen Gemeinde Horn schliesst im Gesamtergebnis mit einem voraussichtlichen Minus von gut 325'000 Franken ab. Im Betriebsergebnis resultiert gar ein Verlust von über einer Million Franken, bei einem Betriebsaufwand in Höhe von 7 Millionen Franken. Der Gemeinderat lege ein Budget vor, das die Coronasituation widerspiegle, heisst es in der Botschaft an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Die aktuelle Pandemielage führt zudem zur Absage der regulären Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle. Die Stimmberechtigten werden stattdessen am Sonntag, am 24. Januar, an die Urne gerufen. Spannend bleibt der Ausgang bei den Anträgen zur Budgetvorlage und zum Steuerfuss.

Budget 2021: Politische Gemeinde Horn (in Franken; bei einem Steuerfuss neu bei 34 Prozent) Betriebsergebnis Operatives Ergebnis Gesamtergebnis -1'001'980 -325'270 -325'270

Erhöhung um zwei Prozentpunkte

Im Kanton Thurgau gibt es 80 Gemeinden. In den vergangenen fünf Jahren wurde jeweils in durchschnittlich zehn Gemeinden der Steuerfuss gesenkt und in zwei Gemeinden erhöht. Konstante Steuerfüsse sind dementsprechend die Regel, eine Erhöhung ist eher selten.

So auch in Horn. Seit Jahren führt die Bodenseegemeinde die Rangliste mit dem niedrigsten Steuerfuss des ganzen Kantons Thurgau an. Der Steuerfuss in der politischen Gemeinde liegt dabei seit 2012 konstant bei 32 Prozent. Im neuen Jahr soll sich das ändern: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss von 34 Prozent für das Jahr 2021 zu genehmigen.

Erhöhung mit keiner Silbe erwähnt

Michael Glanzmann ist seit 2013 Horner Gemeinderat. Bild: PD (29. Januar 2019)

Im Antrag fällt jedoch auf, dass die Erhöhung um zwei Prozentpunkte mit keiner Silbe erwähnt wird. Ist das nicht irreführend? Diesem Vorwurf widerspricht der Horner Gemeinderat und Ressortleiter Finanzen, Michael Glanzmann. Seit Jahren, zuletzt im Dezember im Mitteilungsblatt der Gemeinde, weise der Gemeinderat und vor allem der Gemeindepräsident Thomas Fehr auf eine zukünftige moderate Erhöhung hin.

Bis 2020 war dies aufgrund der ausgeglichenen Rechnung nicht nötig. Die Coronakrise und die unmittelbaren Folgen führen jedoch zu grossen Unsicherheiten beim Budget 2021, sagt Glanzmann. So seien die Auswirkungen der Krise, insbesondere auf der Einnahmenseite, schwierig abzuschätzen und deshalb mit grossen Fragezeichen behaftet.

«Die Steuereinnahmen jedoch werden gegenüber dem Vorjahr definitiv geringer ausfallen.»

Durch die tieferen Einkommen infolge Kurzarbeitsentschädigung, aber auch wegen Entlassungen, werde ein Rückgang bei den Steuereinnahmen um rund vier Prozent erwartet.

Die Kosten steigen

Auf Kostenseite fallen vor allem die nicht beeinflussbaren Mehrkosten wie zum Beispiel im Gesundheitsbereich ins Gewicht, sagt Glanzmann. Für die Pflegefinanzierung und die ambulante Krankenpflege werden rund 67'000 Franken veranschlagt. Für den Prämienverbilligungsbeitrag der Gemeinde und die erwarteten Sozialhilfeausgaben werden zudem insgesamt 122'000 Franken budgetiert.

Das Budget 2021 der Gemeinde Horn schliesst bei diesen Rahmenbedingungen und mit einer beantragten Steuerfusserhöhung um zwei Prozentpunkte im Gesamtergebnis mit einem voraussichtlichen Defizit von gut 325'000 Franken ab. Glanzmann sagt:

«Ohne die Erhöhung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte betrüge der Fehlbetrag 500'000 Franken.»

Die Schule budgetiert weniger Steuereinnahmen

Urs Bodenmann ist zuständig für die Finanzen der Volksschulgemeinde Horn. Bild: PD/Schule Horn

Mit einem Verlust rechnet auch die Volksschulgemeinde Horn. Dieser beläuft sich auf 176'500 Franken. Die Schulgemeinde beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern trotzdem eine Senkung des Steuerfusses um zwei Prozent auf neu 75 Prozent zu genehmigen – die dritte in den letzten drei Jahren.

«Einerseits möchten wir mit der Senkung in dieser ausserordentlichen Lage ein Zeichen der Unterstützung der Horner Bevölkerung setzen», sagt Urs Bodenmann, Mitglied der Schulbehörde und der Leiter der Kommission Finanzen. Andererseits sei es auch unter Berücksichtigung der Reserven in dieser Grössenordnung vertretbar.

Fast alles bleibt beim Gleichen

Schon heute beträgt das Total der beiden Steuerfüsse 109 Prozent – im Jahr 2020 erhielt die Schule 77 Prozent und die Gemeinde 32 Prozent. Neu läge die Verteilung bei 75 und 34 Prozent. Diese 2 Prozent führten bei der Gemeinde zu Mehreinnahmen von CHF 170'000, sagt Michael Glanzmann.

Zahlte eine vierköpfige Familie bisher 7500 Franken Staats- und Gemeindesteuern, würde sich die Steuerrechnung bei 2 Prozent höherem Steuerfuss auf 7560 Franken erhöhen. Glanzmann sagt:



«Dank der erfolgten Absprachen zwischen der Schulbehörde und der Politischen Gemeinde bleiben diese Mehrkosten aber der Familie erspart.»