Uraufführung Bestseller von Paulo Coelho auf der Bühne des Kleintheaters: So gelang einem St.Galler Regisseur der Coup Er schreibt einen Bestseller nach dem anderen – seine Bücher verkaufen sich millionenfach, werden in zig Sprachen übersetzt. Jetzt gibt es in St.Gallen eine Paulo-Coelho-Uraufführung: Regisseur Pierre Massaux hat die Rechte bekommen, Coelhos Roman «Elf Minuten» zum allerersten Mal auf die Bühne zu bringen.

Der Bestseller «Elf Minuten» von Paulo Coelho wird in St.Gallen erstmals auf die Bühne gebracht: Sara Bienek spielt Maria, die Protagonistin des Romans. Bild: Julia Nehmiz (22. August 2022)

Ein heller Bretterboden, ein roter Teppich, eine rostige Wand. Warmes Licht beleuchtet die kleine Bühne. Die junge Frau im Leopardenmantel schreitet langsam durchs Scheinwerferlicht. Sie atmet angestrengt. Als laste das, was sie gleich erzählt, tonnenschwer auf ihr.

Es ist keine einfache Geschichte, die sich Regisseur Pierre Massaux und Schauspielerin Sara Bienek ausgesucht haben. Ein provozierendes Märchen über die Alchemie der Liebe, so der Untertitel. Paulo Coelho beschreibt im Roman «Elf Minuten» das Leben der Brasilianerin Maria, die von einer Karriere als Tänzerin in der Schweiz träumt und sich als Prostituierte in einem Genfer Bordell wiederfindet. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen, lernt den Maler Ralf kennen und findet zu sich selbst. Happy End inklusive.

Er habe diesen Roman vor zehn oder zwölf Jahren gelesen und sofort die Idee gehabt, ihn auf die Bühne zu bringen, sagt Pierre Massaux. Dass er die Dramatisierung erst jetzt in Angriff nahm, lag daran, dass er nun die perfekte Hauptdarstellerin gefunden habe, die junge Schweizer Schauspielerin Sara Bienek.

Pierre Massaux, Regisseur. Bild: Julia Nehmiz

Warum er die Rechte bekommen hat? Er habe einfach gefragt

Die Theaterfassung, einen Monolog für eine Schauspielerin, hat er selber geschrieben. Sein Konzept hat wohl den Verlag überzeugt: Massaux bekam die Rechte, den Roman, der 2003 auf Deutsch erschien, auf die Bühne zu bringen. St.Gallen erlebt also eine Uraufführung. Das Kleintheater 111, in der Nähe des Kinderspitals, dort, wo früher das Programmkino Kinok beheimatet war, zeigt als erstes Theater weltweit Coelhos «Elf Minuten». Warum er die Rechte bekommen habe? Massaux zuckt mit den Schultern. Er habe einfach gefragt. Die anderen hätten wohl nicht gefragt.

«Es ist unglaublich, dass niemand das gemacht hat!»

Das erstaunt, denn Paulo Coelho ist eine Erfolgsmaschine. Seine Bücher: 320 Millionen Mal verkauft. In 88 Sprachen übersetzt. Zwei Romane wurden verfilmt. Die Leserinnen und Leser lieben den brasilianischen Schriftsteller.

Bedenken vor pornografischem Theater

Das Feuilleton hält weniger von ihm. Auch «Elf Minuten» hatte einen schweren Stand bei den Kritikern. Einfach gestrickt seien Coelhos Geschichten, schlicht geschrieben, so der Rezensent der «TAZ». Im Grunde schreibe Paulo Coelho jedes Mal wieder das gleiche Buch, so die Kritikerin der «Süddeutschen». «Alle seine Figuren sind Pilger, Menschen auf der Suche nach gesicherter Identität.» Als Sprachkunst komme «Elf Minuten» ebenso wenig in Betracht wie als gesellschaftskritische Analyse. Das Buch sei kein guter Roman, sondern eine Heiligengeschichte.

Pierre Massaux widerspricht. Nein, Coelho schreibe sehr gut. Coelho verbinde Gefühle und Spiritualität mit interessanten Themen, sodass die Leserinnen und Leser das empfinden könnten. In dem Buch stecke so viel! Das sei doch die höchste Tragik im Schicksal von uns Menschen: Wie gehe man mit Idealen, mit versteckten Schatten in der Seele um? Massaux sagt:

«Wenn man Paulo Coelho liest, ist man reicher geworden.»

Das Thema des Romans sei so präsent und heutig, sagt Schauspielerin Sara Bienek. Es gelte, dies ans Licht zu bringen.

Bienek hatte zuerst Bedenken, als Pierre Massaux ihr vom Projekt «Elf Minuten» erzählte. Denn aus dem Roman könnte man auch eine Art pornografisches Theater machen. Doch Massaux konnte ihre Bedenken rasch entkräften: Ihm geht es um das Hinterfragen von Machtstrukturen, um Gefühle, Mut, Angst, Hoffnung, Frieden. Und ja, am Ende des Stücks komme Maria endlich ins Licht, das der Maler in ihr entdeckte, sie aber lange nicht wahrhaben wollte - sie findet ihr Glück. Ein versöhnlicher Theaterabend.