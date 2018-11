Gossauer Stadtrat will drei neue Stellen in der Verwaltung

In einer Stellungnahme der SVP-Fraktion zum Budget schwingt Unzufriedenheit mit: Im Rahmen der Sparübungen von 2013 sei der Stadtrat verpflichtet worden, den Kernaufwand zu senken. Zuletzt sei das Gegenteil passiert. Die SVP habe den Eindruck, dass Geschäfte in der Vergangenheit aufgeschoben worden seien, die sich nun finanziell auswirkten. Dass es zusätzliche Stellen brauche, sei aber nachvollziehbar. Den Ausbau verteidigt auch SP-Fraktionspräsident Florian Kobler: «Es ist richtig, dass bekannte Schwachstellen in der Verwaltung angegangen werden.» Und dass der Steuerfuss angesichts geplanter Grossprojekte gleich bleiben soll, sei «logisch». Von den anderen Fraktionen gibt es mit Verweis auf die noch anstehenden Sitzungen keine Stellungnahmen. Gegen die zusätzliche Stelle bei der Stadtentwicklung, die auch in Zusammenhang mit dem Masterplan Sportanlagen stehe, habe die CVP aber «sicher keine Einwände», teilt Fraktionspräsident Roman Steiger mit. (jw)