Unverhoffte Bescherung dank Postauto für die Gemeinden rund um St.Gallen

Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs im Kanton St.Gallen basiert auf einem ausgeklügelten Schema. Die Hälfte der ungedeckten Kosten, die nach Abzug der Einnahmen aus dem Verkauf von Einzelbilletten und dem Anteil aus den Abonnenten übrig bleiben, übernimmt nach dem seit 2016 geltenden Schlüssel der Kanton. Die andere Hälfte bezahlen die Gemeinden aus dem sogenannten Gemeindepool. Wie viel jede Gemeinde wiederum in den Gemeindepool einbezahlen muss, hängt gemäss Christian Hasler, Leiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt, von verschiedenen Faktoren ab. Im Kostenschlüssel wird die Zahl der Abfahrten pro Gemeinde in einem Jahr mit 75 Prozent gewichtet. Dabei wird jeder Halt gezählt und je nach Verkehrsmittel anders gewichtet. So kostet ein Fernverkehrszug die Gemeinde mehr als eine S-Bahn oder ein Regionalbus – etwa die Linie 11 zwischen St.Gallen und Mörschwil oder die Regiobus-Linie 151 zwischen St.Gallen und Gossau – und ein Regionalbus mehr als ein Ortsbus, beispielsweise die VBSG-Linie 10 zwischen dem Abacus-Platz und Oberhofstetten. «Am teuersten ist für die Stadt also ein Bus, der oft fährt und oft hält», sagt Hasler. Die restlichen 25 Prozent der Gewichtung macht die Einwohnerzahl aus.

Zusätzlich zu diesem Kostenteiler hat die Stadt St.Gallen mit den Gemeinden im Kanton, die direkte Busverbindungen in die beziehungsweise aus der Stadt haben, eine Vereinbarung abgeschlossen. Diese besagt, dass sich die betreffenden Gemeinden an den Kosten für Halte innerhalb der Stadt zu einem Drittel beteiligen, sofern die Haltestelle auch von den VBSG bedient wird. Für Haltestellen auf Stadtgebiet, an denen nur Postautos halten – etwa Sömmerli oder Sonnrainweg – bezahlt die Stadt St.Gallen allein. Regelungen gibt es auch zwischen dem Kanton St.Gallen und den Nachbarkantonen für die Kostenaufteilung bei kantonsüberschreitenden Linien. Dabei werden die Kosten nach verschiedenen Kriterien, unter anderem der Streckenlänge auf dem jeweiligen Kantonsgebiet, aufgeteilt. (dag)