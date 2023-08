Brustkrebs-Spezialist verstärkt das Ärzteteam vom Café Med in St.Gallen: Kostenloses Angebot in der DenkBar

Die DenkBar in St.Gallen öffnet am Montag seine Türen für das Café-Med-Treffen. Sie ist Anlaufstelle für Menschen, die in entspanntem Ambiente über ihre gesundheitlichen Probleme reden möchten. Neu verstärkt wird das Ärzteteam von Beat Thürlimann, dem ehemaligen Chefarzt vom Brustzentrum am KSSG.