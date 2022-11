UNTERKUNFT Ein Zuhause auf Zeit: Die Herberge zur Heimat in St.Gallen hat dieses Jahr so vielen Jugendlichen wie noch nie Zuflucht geboten Die Herberge zur Heimat bietet im Klosterviertel Menschen in Not eine Unterkunft. Dieses Jahr ist sie mehr denn je auf Spenden angewiesen.

Unter anderem die Coronapandemie hat dazu geführt, dass die Herberge zur Heimat im St.Galler Klosterviertel besonders viele junge Menschen aufnahm. Bild: Marius Eckert

In der Herberge zur Heimat fühlt Yamila sich sicher. Die 19-Jährige, die in Wirklichkeit anders heisst, bewohnt hier seit einem Monat ein Zimmer. Zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater hat sie bereits seit mehreren Monaten keinen Kontakt mehr. «Wir hatten oft Streit und beide schlugen mich», erzählt die Tamilin. 2014 holte ihr Stiefvater sie in die Schweiz, nachdem er mit ihrer Mutter bereits eine Zeit lang hier gelebt und Yamila bei den Grosseltern in Sri Lanka gelassen hatte. «Ich dachte damals, er sei einfach ein guter Freund meiner Mutter. Erst als ich hier war, sagten sie mir, dass sie verheiratet seien und dass meine Mutter schwanger sei», erinnert sie sich.

Diese Familienkonstellation war für den Teenager schwierig. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Im März letzten Jahres artete die Situation aus, als Yamila zu ihrem Freund nach Frankreich fuhr, ohne die Erlaubnis ihrer Eltern. Damals war sie erst 17. «Als ich zurück war in der Schweiz, war es noch schlimmer zu Hause. Einmal bedrohte mein Stiefvater mich sogar mit einem Messer», erzählt sie. Bei der Kinder- und Jugendhilfe fand sie nach diesem Vorfall Unterschlupf und lebte in einer Wohngruppe, bis sie im Oktober ein Zimmer in der Herberge zur Heimat bekam. Im August konnte sie zudem eine Lehrstelle antreten.

Folgen der Pandemie

Donat Wick, Heimleiter der Herberge zur Heimat. Bild: Marius Eckert

Yamila ist eine von sechs Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren, die dieses Jahr hier Zuflucht fanden. Das sind so viele wie noch nie in der 134-jährigen Geschichte der Herberge. Grund dafür ist die schwierige Situation der letzten zwei Jahre der Pandemie. «Es war für viele Jugendliche nicht einfach, während dieser Zeit eine Lehrstelle zu suchen», sagt Donat Wick, Heimleiter der Herberge zur Heimat. «Sie kommen nicht aus intakten Familiensystemen und haben den Übergang von der Schule zur Ausbildung nicht geschafft.» Oft sei auch, wie im Fall von Yamila, Gewalt im Spiel. Zwei Jugendliche kamen aus dem Wohnheim Riederenholz in die Herberge zur Heimat, andere sind schon mit dem Jugendstrafvollzug in Kontakt gekommen.

Auch 30 Prozent mehr Frauen als sonst fanden dieses Jahr den Weg in die Herberge zur Heimat. Viele von ihnen haben kleine Kinder. «Die meisten haben zu Hause Gewalt erfahren. Auch das kann eine Folge der Pandemie sein. Während des Lockdowns waren Familien oft lange Zeit auf engem Raum zusammen, was in manchen Fällen zu Streit führte», sagt Donat Wick. Die meisten Frauen seien von der Opferhilfe St.Gallen an die Herberge zur Heimat weiterverwiesen worden, weil dort kein Platz mehr war.

Auf Spenden angewiesen

Die Herberge zur Heimat hat insgesamt 28 Plätze zur Verfügung, die meist schnell besetzt sind. Einige Personen bleiben ein paar Wochen oder Monate, andere mehrere Jahre. «Es gibt auch Bewohnerinnen und Bewohner, die hier ihren Lebensabend verbringen, solange es ihre Gesundheit noch zulässt und die Pflege durch die Spitex möglich ist», sagt Donat Wick. Viele der Bewohner haben eine Suchtvergangenheit oder wurden durch einen Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen. Eine Krebspatientin verbrachte die letzten Monate ihres Lebens hier.

Manchmal verweist das Spital Patientinnen und Patienten ohne Spitalversicherung an die Herberge zur Heimat, die dann hier gesund werden können. Meist können die Bewohner nur einen symbolischen Beitrag an das Zimmer und die drei Mahlzeiten zahlen. Den Rest der Kosten trägt der Verein. «Der Gewinn des Hotels Vadian, mit dem die Herberge eine Doppelinstitution bildet, kommt uns zugute», sagt Donat Wick. Da das Hotel während der Pandemiejahre mehrere Monate lang kaum belegt war, bekam auch die Herberge den finanziellen Engpass zu spüren.

«Seit diesem April läuft es endlich wieder besser, aber wir müssen den Coronakredit zurückzahlen und gleichzeitig wird wegen des Kriegs alles teurer.» Unterstützung erhält der Verein von den Landeskirchen und privaten Spendern, ist aber nach wie vor auf weitere Spenden angewiesen.

Das Leben wieder gepackt

Donat Wick führt die Herberge zur Heimat bereits seit 22 Jahren. Ursprünglich machte er die Ausbildung zum Landwirt, studierte dann Theologie und arbeitete dann nach einer Weiterbildung lange als Gefängnisseelsorger und Suchtberater im Jugendstrafvollzug. Er steckt viel Herzblut in das Haus, das schon so vielen Menschen zur Zuflucht wurde. «Es freut mich, dass ich hier viel bewirken kann», sagt er und ergänzt: «Manchmal treffe ich ehemalige Bewohner wieder in der Stadt. Es ist schön zu sehen, dass sie das Leben wieder gepackt haben.»