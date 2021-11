Untereggen Brand in Tierstall: Feuerwehr mit Grossaufgebot vor Ort +++ Löscharbeiten dauern immer noch an +++ Sachschaden von über 500'000 Franken Am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr erreichte die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung eines Grossbrandes. Die Löscharbeiten dauern immer noch an. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten beim Grossbrand in Unterggen dauern auch Stunden nach dem Ausbruch noch immer an. Bild: Rudolf Hirtl

Auf Nachfrage bestätigt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, den Einsatz von diversen Einsatzkräften in Untereggen. In den frühen Morgenstunden seien mehrere Anrufe bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen eingegangen. Daraufhin ist ein Grossaufgebot mit rund 100 Feuerwehrleuten, mehreren Polizeipatrouillen und dem Rettungsdienst ausgerückt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Stall in Vollbrand. Der Dachstock war bereits ausgebrannt. Schneider ergänzt: «Die Feuerwehr setzt alles daran, dass sich der Brand nicht auf das angrenzende Wohnhaus ausweitet.»

Brandursache unklar – immenser Sachschaden

Die Brandursache ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Die Löscharbeiten dauern auch Stunden nach dem Ausbruch noch an. Gemäss Schneider stellen sich diese als schwierig heraus, unter anderem weil anfangs der Wasserdruck zu niedrig war und zum anderen weil die Lage des Stalles nicht optimal sei.

10 Bilder 10 Bilder Am Donnerstagmorgen kam es in Untereggen zu einem Grossbrand. Bild: BRK News

Verletzt wurde beim Brand niemand. 41 Kühe und Jungvieh konnten aus dem Stall lebend gerettet werden. Ob es Tiere gibt, die nicht rechtzeitig aus dem Stall evakuiert werden konnten ist laut Schneider momentan nicht bekannt.

In Untereggen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Brand in einem Tierstall gekommen.

Durch das Feuer sei ein immenser Sachschaden entstanden. Der Kapo-Mediensprecher sagt: «Ich schätze, dass sich dieser auf über eine halbe Million Schweizer Franken beläuft. » (fra)