Kommentar Unspektakuläres Zwischenjahr: Stadt St.Gallen budgetiert ein verkraftbares Defizit von 11,8 Millionen Franken Der Voranschlag 2020 der Stadt St.Gallen sieht bei einem Aufwand von über 600 Millionen ein Defizit von 11,8 Millionen Franken vor. Das ist bei einem Eigenkapital von 110 Millionen verkraftbar. Einen Makel in den soliden Zahlen stellt der tiefe Eigenfinanzierungsgrad dar. Die Stadt verschuldet sich weiter. Daniel Wirth

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion. (Bild: Ralph Ribi)

Das Budget 2020 der Stadt St.Gallen ist unspektakulär. Der Aufwand und die Einnahmen bewegen sich bei einem unveränderten Steuerfuss von 141 Prozent ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich beim Voranschlag für das nächste Jahr um ein Zwischenbudget: Zum einen wird die Steuerfusssenkung um drei Prozent per Anfang dieses Jahres zu Ende verdaut, zum anderen wird gegenwärtig das Sparprogramm «Fokus 25» geschnürt, das die Laufende Rechnung ab 2021 um rund 30 Millionen Franken entlasten soll. Dass für 2020 ein Aufwandüberschuss von knapp zwölf Millionen Franken einkalkuliert wird, ist angesichts von 110 Millionen Franken Eigenkapital verkraftbar.

Der Stadtrat möchte im nächsten Jahr netto 87,2 Millionen Franken investieren. Das ist gut doppelt so viel Geld, wie die Stadt 2018 für Investitionen in die Hand nahm und liegt auch deutlich über dem langjährigen durchschnittlichen Investitionsplafond von rund 60 Millionen Franken. Es ist richtig, dass St.Gallen den Erhalt der Substanz sicherstellt und in die Infrastruktur sowie in seine Entwicklung investiert – zumal ein grosser Teil der Investitionen für Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen ausgegeben wird und das Gros davon vom Stadtparlament und von den Stimmberechtigten bereits beschlossen ist.

Eine Kennziffer, die in den vielen soliden Zahlen des Budgets 2020 eine schlechte Ausnahme darstellt, ist der Eigenfinanzierungsgrad. Er liegt bei mageren 40,2 Prozent. Das heisst: Von den 87,2 Millionen Franken geplanter Investitionen muss die Stadt 52 Millionen Franken als Darlehen aufnehmen und amortisieren. Die Verschuldung der Stadt klettert damit im nächsten Jahr auf netto 260 Millionen Franken – Tendenz steigend. Denn auch für die Jahre 2021 bis 2023 sind Investitionen von jeweils 80 Millionen Franken geplant.

Mit 267 Millionen Franken macht der Personalaufwand im Budget der Kantonshauptstadt 44 Prozent des Gesamtaufwands aus. Wie im laufenden Jahr will der Stadtrat das Personal auch im nächsten Jahr nicht aufstocken. Er will indessen ein Prozent der Lohnsumme für Lohnanpassungen in den Voranschlag einstellen. 0,5 Prozent sind für den Teuerungsausgleich vorgesehen und 0,5 Prozent für individuelle Reallohnerhöhungen. In Anbetracht des Sparprogramms «Fokus 25», das wehtun wird, ist das eine noble Geste des Stadtrates. Die geplante Lohnerhöhung fürs Personal dürfte im Stadtparlament zu reden geben. Aber: Wer gute Mitarbeitende halten will, muss sie wertschätzen. Das geht auch übers Portemonnaie.