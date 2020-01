«Unser Ziel ist ein vielfältiges Angebot» Stadträtin Maria Pappa sagt, wieso es in der Stadt wenig Platz für Einfamilienhäuser gibt.

Stadträtin Maria Pappa, Direktion Planung und Bau. Bild: Benjamin Manser

In der Stadt St.Gallen sind die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser weiter angestiegen. Das Angebot liegt gemäss dem Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank unter der beobachteten Nachfrage. Vor allem familientaugliches Eigentum ab mindestens fünf Zimmern ist Mangelware. Wieso es eine Lücke im Angebot gibt und was die Stadt dagegen unternehmen will, sagt Stadträtin Maria Pappa, Vorsteherin der Direktion Planung und Bau.

Der Immobilienmarktbericht besagt, dass es in der Stadt keine familientauglichen grossen Eigentumswohnungen gibt. Stimmt das?

Maria Pappa: Dieses Angebot ist in der Stadt tatsächlich begrenzt. Im Rahmen der Erarbeitung der Wohnraumstrategie haben wir festgestellt, dass die Nachfrage nach solchen Wohnungen besteht. Doch die Rendite ist bei 3,5-Zimmer-Wohnungen höher, weshalb auch mehr solche gebaut werden.

Könnte die Stadt diese Lücke im Wohnungsangebot auf Stadtgebiet selber füllen?

Diese Frage ist im Moment Gegenstand der Wohnraumstrategie. Wir wollen klären, wie, wann und in welchem Rahmen die Stadt Eigentumswohnungen schaffen soll. Klar ist: Wir wollen ein vielfältiges und attraktives Angebot in allen Segmenten bieten können. Ob die Stadt selber etwas macht oder zum Beispiel mit Genossenschaften zusammenarbeiten soll, ist heute noch völlig offen.

Wann liefern Sie klare Antworten auf diese Fragen?

Wir arbeiten derzeit an der Wohnraumstrategie für die Stadt St.Gallen. Voraussichtlich präsentieren wir die definitiven Resultate Ende Jahr. Noch im ersten Quartal werden wir über den Zwischenstand informieren.

Sind in dieser Strategie auch die Preise der Eigentumswohnungen ein Thema? Denn diese sind gemäss dem Bericht der Kantonalbank deutlich höher als in den umliegenden Gemeinden.

Nicht direkt. Die Preise setzen sich vor allem aus zwei Faktoren zusammen. So werden sie durch die Nachfrage und das Angebot beeinflusst und durch die Bodenpreise. Die höheren Preise zeigen aber auch, dass es attraktiv ist, in der Stadt zu wohnen.

Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die ins Umland zügeln.

Klar. Das hat aber weniger mit den höheren Steuern, sondern mit den Preisen der Eigentumswohnungen zu tun. Vielmals geht es auch um andere Bedürfnisse. So wollen einige beispielsweise mehr Umschwung oder eine grössere, günstigere Wohnung. Ich habe von vielen gehört, dass sie gerne in der Stadt geblieben wären, sie aber kein passendes Objekt gefunden hätten.

Das Angebot an Einfamilienhäusern ist in der Stadt ebenfalls überschaubar. Die Nachfrage danach ist aber ausgewiesen.

Richtig. Dies geht auf die Zonenplanrevision im Jahr 2006 zurück. Zonen für Einfamilienhäuser wurden abgeschafft. Damals war man der Meinung, dass sich die Stadt nach innen entwickeln soll. Man hat aber gemerkt, dass es mit einem solch drastischen Eingriff nicht funktioniert. Denn nicht in alle Quartiere passt ein Mehrfamilienhaus. Deshalb gibt es heute den Artikel 51bis, der Häuser mit besonderen Anforderungen wieder zulässt.

Werden auf Stadtboden in Zukunft also wieder mehr Einfamilienhäuser gebaut?

Nein, das sicherlich nicht. Wir wollen das Gebiet für Einfamilienhäuser nicht erweitern. In welchem Ausmass der heutige Bestand erhalten bleibt, wird geprüft.

Wie wollen sie das erreichen?

Ein abgebrochenes Einfamilienhaus muss nicht auf Biegen und Brechen durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt werden. Die neuen Gebäude, egal welcher Grösse, müssen qualitativ ins Quartier passen.

Was passiert mit dem wenigen freien Bauland in der Stadt?

Dieses ist nicht zum Bau von Einfamilienhäusern gedacht, sondern für grössere Gebäude. (ren)