«Unser Haus ist am Ende»: Mörschwiler Familie will im historischen Dorfkern neu bauen Landi-Chef Hans Popp und seine Frau Priska wollen ihr altes Haus neben Kirche und Ochsen abreissen lassen - das Elternhaus von Gemeindepräsident Paul Bühler.

Philipp Popp mit Mutter Priska Popp und Vater Hans Popp vor ihrem Haus, das viele Mängel habe und verschwinden soll. Ralph Ribi

Die Mörschwiler Priska und Hans Popp wollen ihr über 140-jähriges Haus abbrechen lassen. Gar nicht so einfach, denn es liegt im schützenswerten historischen Dorfkern neben dem «Ochsen». Hier wollen die Popps ein dreistöckiges Mehrgenerationenhaus mit Tiefgarage und fünf Wohnungen bauen.

Manche Dorfbewohner hängen jedoch an alten Häusern. Das 1874 erbaute Wohnhaus mit den blauen Fensterläden und dem Geräteschopf ist nicht denkmalgeschützt, aber es hat Charme.

Viele Mörschwiler finden den Geräteschof «total herzig». Dabei sei er gänzlich unpraktisch, findet Eigentümer Hans Popp. Ralph Ribi

Es ist das Elternhaus des Mörschwiler Gemeindepräsidenten Paul Bühler. Sein Vater Otto führte hier einst eine Drogerie. 1995 kauften Hans und Priska Popp die Liegenschaft. «Ich hatte am längsten Mühe damit, das Haus loszulassen», sagt die Spitexpflegerin, die ihre vier Kinder hier aufgezogen hat.

Auf sandigem Boden gebaut und abgesackt

«Warum reisst ihr ab?», werden die Popps oft gefragt, seit die Visiere stehen. Dann erzählen sie von den gravierenden Mängeln, die ihr Haus aufweise: An einer Ecke sackte es 20 Zentimeter ab, die Böden sind schief. Der Bau stehe auf sandigem Boden, der mit Pfählen stabilisiert werden müsse. «Unser Haus ist am Ende, auch energietechnisch», sagt Hans Popp, der den Neubau mit einer Erdsondenheizung und Solarzellen ausstatten will. Er werde um einiges mehr Wohnraum bieten.

Der Neubau soll bedeutend grösser werden und mehr Wohnraum bieten als das 140-jährige Haus. Ralph Ribi

«Wir hätten unser Daheim auch einem Investor verkaufen können, aber wir wollen in Mörschwil bleiben», sagt der 57-jährige Geschäftsführer der Landi Goldach-Mörschwil. Das Ehepaar will dereinst die Wohnung im Dachgeschoss beziehen. Auch ihr 28-jähriger Sohn Phi­lipp, Präsident der Unihockey Mörschwil Dragons, will in eine der Wohnungen einziehen.

Hohe Hürden im historischen Kern

Allerdings sind die Hürden im innersten Dorfkern mit seiner historischen Struktur besonders hoch. Davon zeugt das jahrelange Hin und Her um den «Freihof». Schon vor fünf Jahren gab Hans Popp eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Er plante einen Flachdachbau, ähnlich wie die Überbauung «Alti Moschti» auf der anderen Strassenseite. Die Denkmal­pflege wehrte sich jedoch. Ein Ersatzbau sei nur möglich, wenn er sich harmonisch ins Ortsbild fügt. Ein Flachdach ist nicht erlaubt, es muss ein Giebeldach sein. Auch Fenstergestaltung, Fassade und Balkone müssten dem historischen Ambiente entsprechen. Der Neubau darf nicht höher geraten als umliegende Bauten. «Wenn ich mich erinnere, wie problemlos die Überbauung ‹Alti Moschti› genehmigt wurde, habe ich das Gefühl, dass bei uns mit anderen Ellen gemessen wird», sagt Popp.

2007 baute die HRS mittels Sondernutzungsplan auf dem Areal der Mosterei Studach sechs Mehrfamilienhäuser, die von einigen Mörschwilern als zu eng gebaut, klotzig und deplaziert kritisiert wurden.

Bebauung Moschti: Die sechs Flachdachbauten mit 42 Wohnungen der HRS auf der anderen Strassenseite wurden 2007 bewilligt. Sie sind manchem Mörschwiler ein Dorn im Auge. Ralph Ribi

«Die Bebauung Moschti liegt grossteils nicht mehr im engsten Ortsbildschutzgebiet», sagt dazu der kantonale Denkmalpfleger Michael Niedermann. Er findet es interessant, dass sich Unbehagen über die wenig einfühlsame Einfügung der Bauten ins Ortsbild breit macht. Der Denkmalpfleger sagt:

«Genau diese Gefühle sollten wir ernst nehmen und bei der Entwicklung unserer Ortsbilder.»

Ortsbilder könnten und sollten entwickelt werden, aber mit Qualität. «Es gibt ein simples Rezept: die bauliche Erneuerung sollte einfach immer mindestens so qualitätvoll sein wie der Bestand.» Das scheint beim Projekt der Familie Popp der Fall zu sein. Der Architekt hat die Pläne überarbeitet. Mit Giebeldach, künstlich vorvergrauter Massivholzfassade und Loggias – aussen liegende Balkone erlaubt die Denkmalpflege nicht. Sie hat ihr Okay gegeben.

Nachbar befüchtet, dass er den Säntisblick verliert

Nun sind Popps aufs Einverständnis der Nachbarn angewiesen. 26 Anrainer sind einspracheberechtigt. Das Paar hat alle eingeladen und informiert. «Viele waren positiv überrascht», sagt Hans Popp. Nur einer befürchte, dass er keinen Säntisblick mehr haben wird. Wenn alles rund läuft, liegt die Baubewilligung im Sommer auf dem Tisch. Dann könnten sie schon in zwei Jahren einziehen.

«Ich finde es mutig von Hans Popp», sagt eine Dorfbewohnerin. Viele Mörschwiler packten Bauprojekte im Dorfkern gar nicht erst an, weil sie sich die Finger nicht verbrennen ­wollten.