Theaterdirektor Werner Signer über das Provisorium auf dem Unteren Brühl: «Uns wird der Bühnenturm fehlen»

Die Visiere stehen. Zum ersten Mal sind die Dimensionen des Theaterprovisoriums am Unteren Brühl vor Ort sichtbar. Entlang der Spazierwege an der Museumsstrasse und am Sportplatz ragen die Visiere in die Höhe. Sie fassen eine Fläche ein, die fast die ganze Wiese vor der Tonhalle bedeckt. Der eigentliche Park bleibt vom temporären Bau aber unberührt. Zwar rücken die Visiere nahe an eine Birkengruppe und an die mit Gräsern bewachsenen Inseln des Parks heran. Doch die Birken, die persischen Buchen, die Kuchenbäume sowie die Platane bei der Tonhalle bleiben alle stehen. Baumfällungen sind wegen des Provisoriums keine nötig. «Den Bäumen passiert nichts», sagt Christoph Bücheler, Leiter der Dienststelle Stadtgrün. Dies, nachdem der Kanton als Bauherr das ursprünglich geplante Provisorium verkleinert hat. Statt 700 haben nur noch 500 Zuschauer Platz, und das Provisorium hat nun zwischen den bestehenden Spazierwegen und Bäumen Platz.



Naturschützer einigermassen zufrieden

Robert Schmid, Präsident des Naturschutzvereins St. Gallen und Umgebung, äussert sich auf Anfrage verhalten positiv zum Provisorium auf dem Unteren Brühl. «Wir können damit leben, es ist das kleinere Übel», sagt Schmid in Anspielung auf den anderen Standort des Provisoriums zwischen dem Kunstmuseum und dem Historischen und Völkerkundemuseum, der bis vor kurzem als der vom Kanton bevorzugte Standort galt. Naturschützer und Anwohner hatten sich gegen diese Baupläne im Stadtpark gewehrt. Auf dem Unteren Brühl hingegen müssten keine Bäume gefällt werden, und auch die Spazierwege würden frei bleiben, sagt Schmid. Unter diesen Umständen sei das Provisorium an diesem Standort vertretbar und vom Naturschutzverein kein weiterer Widerstand zu erwarten.

Dennoch ist der Präsident des Naturschutzvereins nicht vollends zufrieden und bleibt skeptisch. Er hätte das Provisorium am liebsten auf einem befestigten Platz gesehen, nicht auf einer Grünfläche. Unter diesem Gesichtspunkt sei auch der Standort Unterer Brühl nicht optimal.



Baugesuch liegt demnächst öffentlich auf

Entscheidend sei, dass das Provisorium unmittelbar nach der Sanierung des Stadttheaters entfernt und der Standort ökologisch sinnvoll gestaltet werde. «Wir werden ein Auge darauf haben, ob in den Kosten des Rückbaus auch die Wiederherstellung des Unteren Brühls enthalten ist», sagt Schmid. Das Baugesuch dürfte demnächst öffentlich aufliegen. Noch ist dies nicht der Fall, bestätigt das Amt für Baubewilligungen. (rbe)