«Alle sollen selber entscheiden»: In den Gossauer Kitas ist ein Impfzwang kein Thema Anders als bei einer Zürcher Kita-Gruppe ist in den Gossauer Kindertagesstätten ein Impfzwang für die Kinder kein Thema. Die Verantwortlichen sind sich einig, dass Impfen Elternsache ist. Perrine Woodtli

In den Gossauer Kitas können ungeimpfte und geimpfte Kinder zusammen spielen. (Bild: Getty)

Impfen oder nicht impfen? – diese Frage stellen sich alle Eltern früher oder später. Für die grosse Mehrheit hierzulande ist es selbstverständlich, die eigenen Kinder und sich selbst durch Impfungen zu schützen. Es gibt aber auch Zweifler, die Impfungen skeptisch gegenüberstehen und diese ablehnen. Impfgegner argumentieren unter anderem mit dem vorhandenen Risiko das von Impfstoffen ausgehen kann oder stellen in Frage, ob Impfungen überhaupt nötig sind.

In Kindertagesstätten bestehen bezüglich Impfen keine Vorschriften. Jeder Betreiber kann selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Vor kurzem machte die Zürcher Kita-Gruppe «Bubble Bees» Schlagzeilen, weil sie keine ungeimpften Kinder mehr aufnimmt.

«Bubble Bees» führt mehrere Kitas in der Schweiz, unter anderem in Frauenfeld. Künftig weist sie Kinder ab, die nicht gegen Masern und Keuchhusten geimpft sind. Masern sind in der Schweiz wieder auf dem Vormarsch, seit Anfang Jahr sind über 170 Personen erkrankt. Die Krankheit wird durch den gleichnamigen Virus ausgelöst, ist hochansteckend und wird durch Husten oder Niesen übertragen.

Der Geschäftsführer von «Bubble Bees», Mike Helmy, begründete den Impfzwang kürzlich in dieser Zeitung damit, die Kleinsten in den Kitas so zu schützen. Gegen Masern können Kinder erst ab dem neunten Lebensmonat geimpft werden. Da bei «Bubble Bees» aber schon drei Monate alte Babys betreut werden und für sie die Infektionskrankheit schwere Folgen haben könne, habe man sich zu diesem Schritt entschieden.

Team kennt von jedem Kind den Impfausweis

In Gossau steht ein Impfzwang nicht zur Debatte. In der Kindertagesstätte Gossau, die von der Stadt betrieben wird, dürfen auch ungeimpfte Kinder spielen. «Wir überlassen es den Eltern, ob sie ihre Kinder impfen oder nicht», sagt Leiterin Manuela Schwager. Alle Eltern geben beim Eintritt in die Kita eine Kopie des Impfausweises ihres Kindes ab. «Falls einmal etwas wäre und wir den Kita-Arzt holen müssen, weiss dieser Bescheid.»

Das Personal wisse also, wer geimpft sei und wer nicht. Eine Rolle spiele das aber nicht. «Ein Impfzwang war bei uns noch nie Thema, jedenfalls während meiner Zeit hier nicht», sagt Schwager, die die Kita seit 13 Jahren leitet. Auch die Eltern thematisierten das Impfen nicht.

«Es kam noch nie vor, dass jemand sein Kind nicht zu uns geben wollte, weil wir keine Impfpflicht haben.»

Es würde sich auch nie jemand im voraus darüber informieren, ob ungeimpfte Kinder aufgenommen werden.

Auch Manuela Schwager und ihr Team haben vom Entscheid von «Bubble Bees» gehört. «Doch nicht einmal das wurde zum Gesprächsstoff oder hat eine Diskussion ausgelöst», sagt Schwager. Sie persönlich will sowohl den Entscheid der Kita-Gruppe als auch die Eltern, die ihre Kinder nicht impfen, nicht werten. «Alle sollen selber entscheiden.» Dies können auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita Gossau: Denn wie für die Kinder besteht auch für sie kein Impfzwang. «Wir kommunizieren unsere Haltung offen und hatten noch nie Probleme mit Krankheiten», sagt Schwager. Schliesslich hätten sie trotzdem Vorschriften und kranke Kinder blieben zu Hause.

Die meisten Kinder sind geimpft

Ähnlich tönt es in der Globi Kinderkrippe in Gossau, die vom Verein Globi Kinderkrippen Schweiz in St.Gallen betrieben wird. «Uns beschäftigt das Thema Impfen nicht gross», sagt Krippenleiterin Jasmine Arab. Wie auch in der Kita Gossau weiss das Personal Bescheid darüber, welche Kinder gegen was geimpft sind – oder eben nicht. Wobei laut Jasmine Arab sowieso die meisten Kinder geimpft sind. Eltern, die sich nach der Impfhaltung der Krippe erkunden, gebe es auch bei ihnen keine.

Abgesehen von Windpocken oder einer Grippe, sei in der Globi Kinderkrippe noch nie eine ernste Krankheit ausgebrochen. Dass die Eltern ihre Kinder bei einer Krankheit zu Hause behielten und weitere Hygienevorschriften verminderten das Ansteckungsrisiko, sagt Arab. Einem Impfzwang wie bei «Bubble Bees» steht sie neutral gegenüber. «Ich will es weder befürworten noch ablehnen.» Den Entscheid der Organisation könne sie aber auch nachvollziehen. Jeder könne das machen, was er für richtig halte. In der Globi-Krippe sei eine Impfpflicht aber momentan kein Thema.